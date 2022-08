Viele Wege führen zum Ziel

Mit dem Zonenplan für Photovoltaik-Anlagen auf „schlechten Gründen“ wurde eine erste Voraussetzung für Sonnenkraftwerke in nennenswerter Größe auf noch unbebauten Flächen geschaffen.

In Zeiten, in denen endlich über Bodenversiegelung diskutiert wird, ist es gut, wenn der mögliche Verlust von Wiesen- und Ackerflächen mitgedacht wird. Vorreiter-Gemeinden in Sachen erneuerbare Energien wissen aber, dass für den Photovoltaik-Ausbau Hausdächer nicht ausreichen, oder zum Teil auch wegen der Statik nicht geeignet sind. Im Gegensatz zu anderen Ursachen für Bodenversiegelung könnten die Anlagen außerdem entfernt werden, der Boden ist in mehrfacher Hinsicht nicht „verloren“. Gleichzeitig sollte weiterhin nicht auf bebaute Gebiete vergessen werden: Hallendächer und große Parkflächen bieten noch Potenziale.

Am Weg zu mehr Energie-Unabhängigkeit gibt es mit dem Zonenplan eine weitere Option. Um das Ziel zu erreichen, wird es langfristig Kombinationen mehrerer Möglichkeiten brauchen.