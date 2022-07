Vorbereitung hilft

Geht es um Entwicklungen am Ärztesektor, ist die Bevölkerung im Bezirk fast schon an schlechte Nachrichten gewöhnt – vor allem im Bereich der Allgemeinmedizin. Kassenstellen können nicht nachbesetzt werden, Ärzte beklagen durch den Mangel an Kollegen Überbelastungen und vor allem im Raum Litschau und Heidenreichstein ist die Lage angespannt.

Umso erfreulicher ist die Entwicklung in Aalfang. Die langjährige Gemeindeärztin Astrid Cisar hat mit Bernhard Kitzler, zudem ausgebildeter Facharzt für Innere Medizin, einen Partner für eine Gemeinschaftspraxis gefunden. Mehr noch: Er arbeitet sich bereits als ihr Nachfolger ein, kann Patienten und Abläufe kennenlernen und in die Selbständigkeit – die eine eigene Praxis für einen Arzt de facto bedeutet – hineinwachsen.

Zu oft scheitert die Zukunft von Kassen-Ordinationen am Land an der fehlenden Nachfolge. Um sie zu sichern, braucht es wohl auch rechtzeitig Partner, die sich darüber Gedanken machen und offen dafür sind.