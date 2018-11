Damit hatte man in Amaliendorf nicht gerechnet. Am einen Tag schmiedet man noch Pläne, wie man im Frühjahr Schrems vom Thron holen kann. Am anderen Tag steht man plötzlich ohne Trainer da. Der Abgang Helmut Andersts zum SC Zwettl ist eine logische Weiterentwicklung seiner erfolgreichen Trainerkarriere. Aber hinterlässt beim SCA auch eine große Lücke.

Anderst war in den vergangenen zweieinhalb Jahren auch Sportlicher Leiter, hat viel aufgebaut, etliche Spieler weiterentwickelt. So hat er den SCA (ja, auch mit Unterstützung etlicher Legionäre) aus dem Tabellenkeller in die Tabellenspitze geholt. Jetzt ist der Kopf dieser Entwicklung weg.

Der Verein steckt damit in einer Situation, in der er fast nur verlieren kann. Jeder wird den neuen Trainer an der starken Herbstsaison messen – egal, ob er ein Bewahrer des Anderst-Erbes ist oder ein anderer Typ mit neuen Ideen. Eine weitere Schwierigkeit: Die eine richtige Antwort gibt es nicht. Viele Lösungen können zum Ziel führen.

Darum ist wichtig, dass die Vereinsleitung keine Schnellschüsse abgibt, sondern klug abwägt und eine langfristige Lösung findet. Der große Vorteil des SCA ist, dass die Mannschaft nicht nur intakt ist, sondern auch sehr gut funktioniert. Dieses Erbe Helmut Andersts gilt es jetzt weiterzuentwickeln.