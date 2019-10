Die FP zerbröselte, und nur die VP profitierte davon. Grün jubelte im Fahrwasser überregionaler Entwicklungen. Das ist das Ergebnis des Wahlsonntages aus Gmünder Bezirkssicht.

Die SP schlitterte an einen neuen Tiefpunkt – der nach der Absetzung Konrad Antonis gar nicht im Stil der proklamierten „Menschlichkeit“ noch harmlos ist. Seit 2006 ging es für sie bei Nationalratswahlen nur noch bergab, von 42,6 auf 23,4 Prozent. Die Jahre des Verlierens laugen aus. Triumphe, dank derer man sich aufrichten und quer durch alle Generationen neue Mitstreiter oder gar Wähler begeistern könnte, fehlen.

Ein radikaler Weg der Erneuerung von oben abwärts, den die VP längst beschritten hat, ist bis an die Bezirksbasis nicht absehbar. Der VP spielt das vier Monate vor der Gemeinderatswahl in die Hände – sie dürfte noch dazu vom Frust im FP-Lager profitieren, wo es schon vor der Skandalserie hart war, überhaupt Gemeindekandidaten zu finden. Es sieht so aus, als könne sich die VP im Jänner nur selbst im Weg stehen.