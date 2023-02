Wasser auf Mühlen

Ein Busfahrer landet, weil er vier provokative Jugendliche vor die Tür setzen will, im Spital – geschehen nicht in Wien, sondern im beschaulichen Gmünd. Die Täter sind keine halbstarken Rotzlöffel aus der Region, sondern Asylwerber, der Jüngste erst 14.

Die NÖN-Story zu dem Vorfall zog eine Welle der Entrüstung nach sich. In einem europaweit stark aufgeheizten Klima sind Eskalationen wie diese das Wasser auf die Mühlen derer, die gegen alle Menschenrechte das Abschotten und Heimschicken fordern. Das Wort „Einzelfall“ schreiben sie als Synonym dafür, dass ihnen Fremde pauschal verdächtig sind, „alle raus“ sollten. Zu einem Vorfall, wie es ihn in Gmünd tatsächlich noch nicht gegeben hat, malen sie ein Klima der Angst, in dem man sich nicht mehr auf die Straße trauen darf.

Zu hoffen ist, dass der Angriff klare Folgen nach sich zieht. Und zu hoffen ist , dass wir es als Gesellschaft nicht verlernen , für jene da zu sein, die tatsächlich Hilfe & Schutz benötigen, in Frieden leben wollen. Es kann rasch auch uns treffen, wie wir in der Ukraine sehen.