Ein Wandertag zögert die Herbstsaison in der 2. Landesliga West um eine Woche hinaus. Dem SV Rabenstein, der unter der Woche auch im Meistercup ran muss, fiel dies als letzter Grund für die Verschiebung der Partie gegen Amaliendorf ein. Kein Wunder, dass SCA-Coach Helmut Anderst wegen der spielfreien Woche in der heißen Phase angefressen ist – so rechtens die Verschiebung und so verständlich der Wunsch danach auch sein mögen.

Amaliendorf und Herzogenburg sind die einzigen Klubs, die Schrems den Herbstmeistertitel noch streitig machen können. Da müsste aber auch der ASV mitspielen – und danach schaut es aktuell überhaupt nicht aus. Die kleine Schwächephase hat man mit etwas Glück schadlos überstanden. Jetzt läuft das Werkel fast perfekt. Abwehr-

fehler gibt‘s praktisch nicht, vor-ne fangen neben dem überragenden Nemanja Marinkovic jetzt auch andere zu treffen an. Selbst die Wechselspieler sind gut in Form. In dieser Verfassung wird man sich am Donnerstag wohl die Winterkrone aufsetzen.

Und dann muss sich der Verein darüber klar werden, wie ernst es mit dem Meistertitel ist. Nach außen hin kann man auch weiter tiefstapeln, auf Abwarten setzen. Intern muss aber klar sein, wohin die Reise gehen soll.