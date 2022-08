Weißer Fleck

20 Jahre nach der Flut-Katastrophe im Gmünder Bezirk zeigt die NÖN auf, was seither in vielfältiger Weise getan wurde, um für Starkregen-Ereignisse gerüstet zu sein. Ein Aspekt bleibt da unbeleuchtet: Der Umgang mit der Bodenversiegelung, die das Zusammentreffen extremer Wassermassen noch fördert. Viel geändert hat sich in der Hinsicht nämlich nicht, wenn man etwa vom Beharren der Stadt Gmünd auf Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Nebenanlagen bei praktisch allen Straßenprojekten absieht.

Was nicht erst in weiteren 20 Jahren in der NÖN zu lesen sein sollte? Dass neue Versiegelung nur da in Kauf genommen wurde, wo sie für eine grundlegende Aufwertung unseres Lebensraumes echt ohne Alternative war – sei es auch bei Firmenausbauten, Siedlungsbau oder wichtigen Einkaufsoptionen in einer stark geforderten Region. Aber dass abseits davon jede Chance genutzt wurde, um der Natur zurückzugeben, was im Spektrum zwischen verfallenen Buden und ungenutzten Asphaltdecken ohne jeden Zweck versiegelt ist. Diese Quelle sprudelt immer.