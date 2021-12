Wer schützt die Mehrheit?

Während Handel, Vereine, Kultur- und Freizeitbetriebe zum Ende des vierten Covid-Lockdowns etwas Morgenluft wittern, hält sich die Freude bei Angehörigen von Gesundheitsberufen im Bezirk Gmünd mitunter in Grenzen. Dabei geht es gar nicht nur um Ängste vor einer fünften Welle oder darum, dass die vierte erst verzögert auch im Spital abklingt: Klagen über Angriffe von Maßnahmengegnern in der Bewältigung der Pandemie mehren sich.

Leidtragende sind jene, die ohnehin am stärksten draufzahlen, weil für sie ein Ausnahmezustand längst zum Normalzustand geworden ist. Sie anzupöbeln ist in jeder Hinsicht bescheuert: Es treibt Menschen aus Branchen, die schon vor Covid unter Personalnot litten, und die eines Tages auch zur Versorgung der Pöbler benötigt werden. – Eine Minderheit tut derzeit so, als müsse sie mit allen Mitteln das Interesse einer völlig abgestumpften Mehrheit schützen. Das Gegenteil ist der Fall.