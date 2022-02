Wie tief ist ein „Tiefststand“?

Im dritten Jahr der Covid- Pandemie ist es gar nicht leicht, sich von einem Sog aus Verdruss und Protest und Misswirtschaft und Besserwisserei und Krise nicht einfach mitreißen zu lassen. Man ist täglich und unvermeidlich in Berührung damit, dass echt überall der Wurm drin zu sein scheint. „Unzufriedenheit auf Tiefststand“ hieß es zuletzt etwa in Berichten über das Arbeitsklima in Österreich.

Geht es uns wirklich so schlecht? Die Frage relativiert die Lektüre der dieswöchigen Auftaktstory zur NÖN-Serie über 100 Jahre Niederösterreich mit Blick ins Jahr 1922 im Gmünder Bezirk: Bloß 100 Jahre – einen Wimpernschlag in der Geschichte – ist es her, dass unzählige Bürger im Bezirk durch Hunger, Wohnungsmangel oder über Nacht wertlos gewordenes Geld in echter existenzieller Not lebten. Probleme, die nur wenige unter uns selbst kennen.

Klar, vieles läuft nicht gut im Jahr 2022. Aber wenn wir schwarzmalen, dann tun wir das auf verdammt hohem Niveau.