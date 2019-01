15 Jahre nach der Gründung gelang dem Förderverein Tut Gut um die Weitraer „Schlossherrin“ Stephanie Fürstenberg ein Spenden-Rekordergebnis für schwerkranke Kinder bzw. deren Familien im Waldviertel. 120.000 Euro wurden zusammengetragen. Das ist allerhand, wenn man es mit neun Millionen Euro aus dem bundesgrößten Charity-Projekt „Licht ins Dunkel“ mit TV-Show und Konzern-Kooperationen vergleicht.

Die 120.000 Euro wurden vor Ort gesammelt und verwaltet von Menschen, an deren Seriosität kein Zweifel besteht. Sie wurden ausgezahlt für Familien, deren Schicksale betroffen machen – ob sie nun bereits in größerem Kreise bekannt sind oder still und von außen fast unbemerkt ertragen werden. Ja, im Großen wird unsere Welt womöglich anonymer und kälter. Aber im Kleinen zeigen Beispiele wie dieses und viele weitere Initiativen, wie sehr ein aufrechtes Mitgefühl und der Wille, Gutes zu tun, tief in uns drin verankert bleiben. Noch müssen wir uns keine Sorgen machen.