Wir sind spitze! Nirgends sonst in Österreich ist die Pkw-Dichte größer als im Waldviertel. Das Warum wurde nach dem vorwöchigen NÖN-Bericht breit diskutiert. Tenor: „Die Politik ist Schuld – zu wenig Öffis!“

Das stimmt nur zum Teil. Die Politik ist durch jahrzehntelange Versäumnisse (mit-)verantwortlich für ein stetes Ausdünnen der Region, das mangels Einwohnern Infrastruktur von Schule über Spitäler bis zu Geschäften und Öffis immer unrentabler machte. Ein Abbau war die Konsequenz, bis es kein Zurück mehr gab.

Irgendwann waren so viele Menschen zum Umsteigen aufs Auto gezwungen, dass Öffis gerade im Nahverkehr zu Arbeit, Arzt, Einkauf, Bahn- oder Bus-Anschluss die Mittel einer Minderheit waren – also schwer aufrecht erhalten oder erweitert werden konnten. Wiederbelebungs-Versuche scheiterten an der Nutzung: Diese würde erst ein wirklich dichter (extrem teurer) Takt mit guten Umsteige-Möglichkeiten ausreichend ankurbeln. Die Alternative zum Auto ist kaum in Sicht.