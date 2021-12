Die weitläufigen Gemäuer des einstigen Kaufhauses Otto in Schrems stehen zum Verkauf. Der reale Wert ist überschaubar, klar. Andererseits liegt die Immobilie in bester Zentrumslage absolut im Rang eines Entwicklungsgebietes. Ein Solches droht in Zeiten des Waldviertel-Booms, der Immobilien zu knappen Gütern macht, Spekulanten und Glücksritter auf den Plan zu rufen, denen vieles ein Anliegen ist – nur nicht die Zukunft einer Stadt.

Das ist noch kein Anlass für eine hysterische Bieterschlacht der Stadtpolitik. Wie zuvor in Gmünd bei der Frage zur „Villenkolonie“ sollte aber auch hier das Ziel sein, rasch Klarheit darüber zu erlangen, was man als Stadt für ein Areal möchte, welche Partner man dabei finden könnte, und was man selbst beizutragen bereit ist. Geschehen ist das offenbar trotz einstimmigen politischen Beschlusses, die Causa in Ausschüssen zu diskutieren, in zwei Monaten noch nicht: Die Kritik von Listenchefin Prinz am fehlenden Zug zum Tor ist nachvollziehbar.