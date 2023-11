Coffee with Cops nun auch in Schrems

Die Sicherheitsbeauftrage und Kommandantin der Polizeiinspektion Schrems Beate Sedetka und ihr Stellvertreter Dominik Leser am 25. Oktober zum „Coffee with Cops“ ins Foyer des Stadtamtes Schrems. Ziel der bundesweiten Aktion ist es, die Kommunikation zwischen Polizei und Bürgerinnen sowie Bürgern zu fördern. Bei einer gemütlichen Tasse Kaffee wurde informiert, sich ausgetauscht und Anliegen von Seiten der Bevölkerung vorgebracht.

Auch der Bürgermeister der Stadtgemeinde Schrems, Peter Müller trat wie viele Interessierte bei einem Häferl Kaffee in Kontakt mit der Polizei. „Ein gemütlicher Vormittag, bei dem wir viele Besucherinnen und Besucher in Sicherheitsfragen beraten konnten“, zieht die Polizeiinspektionskommandantin ein sehr positives Resümee. Eine Fortsetzung der Aktion „Coffee with Cops“ wird es aufgrund der positiven Rückmeldungen sicher geben.