Gewaltige Änderungen bahnen sich im Zuge überfälliger Sanierungs-Arbeiten rund um das Gmünder Gymnasium an – mit Fahrradstraßen, Einbahnregelungen, deutlich mehr Grün und breiten Geh- & Radstreifen. Auch die Brüder-Baumann-Straße als alternative Verbindung mit der Schremser Straße rückt stärker in den Fokus.

Der Startschuss zum Gesamtprojekt fiel mit Grabungsarbeiten in der Josef-Gangl-Straße bereits, die NÖN berichtete. Ab 6. April soll die Baumann-Straße als neue Ausweichroute für den Verkehr geöffnet werden – wodurch ab 7. April die Gymnasiumstraße zumindest im unteren Bereich für Kanal- und Wasserarbeiten gesperrt werden kann. Bis Anfang des nächsten Schuljahres im September sollen die etwa eine Million Euro schweren Bauarbeiten abgeschlossen sein, für letzte gestalterische Feinheiten der Oberfläche bleibt also noch etwas Zeit.

Das sind aber die bisherigen Eckpunkte des Verkehrskonzeptes rund ums Gymnasium, die in Rücksprache mit dem Landesverkehrs-Sachverständigen erarbeitet und Anrainern bereits präsentiert wurden:

Ausgangslage: Der Bereich ums Gym als Nadelöhr – und eine unaufschiebbare Sanierung. Die Generalsanierung der Gymnasiumstraße, die schon mehrfach im Jahr von Kanalgebrechen heimgesucht wird, ist nicht mehr aufschiebbar. Sie wird nun Dreh- und Angelpunkt des Gesamtpaketes. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) nach der vorwöchigen Schuldendebatte im Gemeinderat: „Die Kanal- und Wassersanierung muss einfach sein. Aber sie bietet uns die für viele Jahre einmalige Gelegenheit, gleichzeitig ohne hohen Mehraufwand die Verkehrssituation radikal anders zu denken, wirklich sinnvoll zu gestalten.“

Das größte Problem auch in den Augen von Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP) ist neben dem furchtbaren Zustand der Straße samt Einbauten das, was sich zu den Stoßzeiten des Schulbetriebes im Bereich ums Gym abspielt – mit teilweise vier wartenden bzw. zubringenden Fahrzeugen nebeneinander und die Straße querenden Schülern mittendrin. „Von einem sicheren Schulweg kann da keine Rede mehr sein“, sagt Preis.

Gymnasiumstraße unten: Ein Gehsteig fällt für breiten Geh- & Radweg hinter Grünstreifen. Von der Kreuzung mit der Schremser Straße weg fällt den Gymnasiumberg hoch der komplette linke, ohnehin relativ schmale Gehsteig. Dafür wird rechts wie in der Dr.-Arthur-Lanc-Straße ein 2,5 Meter breiter Geh- und Radweg eingezogen und durch einen Grünstreifen von der Fahrbahn getrennt.

Warum der Radstreifen bergab nicht rechts verlaufen und dann rechts in die Schremser Straße einmünden soll? Der Sachverständige habe die Variante aufgrund der Sichtachsen als zu gefährlich bewertet, sagt Stadtbaudirektor Michael Prinz, der von einem „straffen Zeitplan bis September“ spricht.

Gymnasiumstraße oben: Einbahn ohne den täglichen Auto-Schaulauf. Ab der Kreuzung mit der Alois-Schwarzmüller-Gasse (unterhalb des Gym) trennt sich der Verkehr: Rauf zur Schulgasse sollen ein leicht geschwungener Straßenverlauf zwischen großzügigen Grünflächen links, Grünstreifen bzw. Geh- & Radweg rechts sowie Tempo-30-Limit den Verkehr vorm Schulgebäude beruhigen. Vor allem wird die Straße hier zur Einbahn, vermutlich in Fahrtrichtung Schulgasse, umgewandelt – mit nur einer drei Meter breiten Fahrspur und ohne Parkmöglichkeit.

Direkt vor der Schule kommt vorm Lehrereingang eine Ausstiegszone samt Busbucht, die für Schul-Sonderfahrten genutzt werden und ansonsten durch Poller von der Straße getrennt sein soll. Auf Kinder zu warten, das wird es hier für Eltern also künftig nicht mehr spielen.

„Kiss-and-Go“ hinter Lehrerparkplatz? Dafür ist für Eltern entlang der Längsseite des Gymnasiums – an der Feuerwehr-Zufahrt zwischen Schulgebäude und Lehrerparkplätzen (Schulgasse) – eine zusätzliche „Kiss-and-Go“-Zone zum Bringen und Abholen der Kids angedacht. Seitens der Schulleitung sei Interesse daran signalisiert worden, sagt Martin Preis. Final geklärt werden muss diese aber noch mit der Eigentümerin (BIG). Nennenswerte Adaptierungen wären aus der Sicht von Stadtbauchef Prinz nicht notwendig, es handle sich um eine bereits unter Schotterrasen befestigte, hoch belastbare Spur.

Schulgasse: Katalysator für die Verkehrsströme. Aufgewertet wird die Schulgasse auch deshalb, weil sie schon bald die Schremser Straße über die Brüder-Baumann-Straße mit der Bahnhofstraße verbindet. Dadurch wird sie potenzieller weiterer Zubringer – und vor allem Ableiter des Schulverkehrs nach der Umwandlung der oberen Gymnasiumstraße in eine Einbahnstraße.

Ändern wird sich hier zudem der Raum vorm Gym. Bei der derzeit unübersichtlichen, weil engen Kreuzung mit der Gymnasiumstraße soll etwa durch Bremsschwellen Tempo rausgenommen werden, zugleich wandert der Zebrastreifen aus der Gymnasiumstraße als Verlängerung des Geh- und Radweges quer über die Schulgasse. Das Ausfahren aus der Gymnasiumstraße soll sicherer werden, weil die Fahrzeuge in der neuen Einbahn weiter zur Mitte rücken.

Eine Art Kreisverkehr. Drei Viertel der Fahrbahn rund um die „Villa Erika“ – derzeit ebenfalls eine Baustelle – sind künftig nur noch im Uhrzeigersinn befahrbar. Die Schulgasse bleibt freilich in beiden Fahrtrichtungen offen, die Walterstraße bleibt eine Einbahn Richtung Zentrum. Die davon rechts in Richtung Gym abzweigende Josef-Gangl-Straße wird nach ihrer Generalsanierung ebenfalls zur Einbahn – mit einer Fahrspur ohne Parkflächen, dafür rechterhand einem Geh- und Radweg, der vorne in jenen der Gymnasiumstraße einmündet. Ab hier vervollständigt sich eine weitläufige Art Kreisverkehr für motorisierte Verkehrsteilnehmer rechts rauf in die künftige Einbahn zu Gym und Schulgasse. Radler können natürlich auch links in Richtung Schremser Straße abzweigen.

Brüder-Baumann-Straße tritt aus dem Schatten. Die bisher zur Hälfte nur geschotterte Verbindung von Schremser Straße an der Firma Baumann vorbei zur Schulgasse erhält zwei Fahrbahnen, plus rechts Grünstreifen, Geh- & Radweg. Vor den Gemeindebauten am Eck zur Schremser Straße werden Fußgänger und Radler künftig sicher hinter die zur Straße wandernden Parkflächen vorbei geleitet. Dieser Bereich soll am 6. April asphaltiert werden, der obere Bereich erst nach dem geplanten Siedlungsbau am Eck zur Schulgasse.

Czadek- und Passauer Gasse: Motorisierter Verkehr unerwünscht. Historisches sieht das Verkehrskonzept indes für die 2019 generalsanierte Czadekgasse hinterm Gym vor: Sie wird zur ersten Gmünder „Fahrradstraße“. Radler haben hier Vorrang, Pkw dürfen nur noch an- und zufahren. Für die parallel verlaufende Passauer Gasse wird ein ähnliches Ziel verfolgt, hier steht die konkrete Lösung laut Stadtchefin Rosenmayer noch aus. Sie hält aber fest: „Wir wollen Straßen für die hier lebende Bevölkerung haben. Also ist es unser Ziel, den Durchzugsverkehr dort rauszukriegen, wo es möglich ist.“