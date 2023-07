Kontrollinspektorin Polizei: Marina Weissensteiner ist neue Kommandantin in Großpertholz

Marina Weissensteiner ist neue Postenkommandantin in Bad Großpertholz. Foto: Polizei

Z u einem personellen Wechsel kam es Anfang Juli in der Polizeiinspektion Bad Großpertholz. Der bisherige Kommandant Ewald Weber ging in Pension. Ihm folgt Marina Weissensteiner. Sie ist somit die erste Frau im Bezirk Gmünd, die mit dem Dienstgrad „Kontrollinspektorin“ an der Spitze einer Polizeidienststelle steht.

Marina Weissensteiner fungierte bereits seit drei Jahren als Kommandant-Stellvertreterin in Bad Großpertholz. Jetzt gibt es für sie einen weiteren Karriereschritt. Als Inspektionskommandantin steht sie acht Kollegen vor, die für den größten Rayon im Bezirk Gmünd zuständig sind. „Unser Bereich umfasst tagsüber über 170 Quadratkilometer mit den Gemeinden Bad Großpertholz, St. Martin und Großschönau. Er erstreckt sich von der Brücke in Schützenberg bis zur Landesgrenze nach Oberösterreich. In der Nacht kommen noch die Gemeinden Weitra, Moorbad Harbach und Unserfrau-Altweitra dazu. Dann sind es um die 300 Quadratkilometer, die wir zu betreuen haben“, erklärt die frischgebackene Kontrollinspektorin, und weiter: „Die Zeiten, wo jeder alle Beamten der Polizeiinspektion kannte, sind leider vorbei, da nicht alle im Rayon wohnhaft sind. Dem gilt es entgegen zu wirken, damit die Hemmschwelle, mit uns Kontakt aufzunehmen, abgebaut wird.“ Marina Weissensteiner wohnt in der Gemeinde Großdietmanns, ist seit 1995 bei der Polizei. Im Rahmen einer Auszeichnungsfeier bei der Landespolizeidirektion wurde sie zur Kommandantin befördert. Im Rahmen der Feier wurde Ernst Deutsch von der Polizei Litschau sowie Martin Hemmer von der Polizeiinspektion Gmünd, Fremden- und Grenzpolizei, zu ihren 40-jährigen Dienstjubiläen gratuliert. Bei der Auszeichnungsfeier der Landespolizeidirektion Niederösterreich: Sonja Stamminger, Johannes Peham, Manfred Aichberger, Marina Weissensteiner, Ernst Deutsch, Martin Hemmer, Doris Schmidl, Franz Popp und Peter Gessner. Foto: Polizei