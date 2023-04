Einmaliges Event in Gmünd: Im musikalischen Labyrinth

Ein „musikalisch-philosophisches Labyrinth“ beschritten Markus Pfandler-Pöcksteiner und seine Mitstreiterinnen Judith Reiter und Julia Konvicka am 15. April in der Herz-Jesu-Kirche in Gmünd-Neustadt. Für das (kleine) Publikum war es ein einmaliges Konzerterlebnis.

Die drei Musiker gaben Werke von Schönberg, Brahms und anderen, durchwanderten dabei singend und musizierend auf labyrinthischen Wegen den weitläufigen Innenraum der Kirche. Leitlinie des Programms waren die Kanons aus dem „Musikalischen Opfer“ von Johann Sebastian Bach. Die großartige Akustik des „Domes des Waldviertels“ bescherte so manchen Gänsehautmoment. Für die Besucher gab‘s zum besseren Verständnis einen ausführlichen Programmflyer.

Die verschlungenen Wege des Lebens

Initiator von „Labyrinthe“ ist Markus Pfandler-Pöcksteiner, der sich mit der Musikform des Kanons beschäftigt hat. „Die Idee entstand aus einer persönlichen Krise heraus. Ich habe bemerkt, dass es beim Kanon Parallelen zum eigenen Leben gibt“, sagt er. Ebenso symbolisiert das Labyrinth die verschlungenen Wege des Lebens. Ein Jahr lang habe er mit Konzerten pausiert, auch für dieses nur wenig mit den Kolleginnen geprobt.

Pfandler nutzte die Gelegenheit, auf Klavier, Orgel und Spinett spielen zu können, beeindruckte mit Rachmaninovs „Ètudes tableaux“ op.33 Nr.4. Komponistin Judith Reiter zog, ihr Werk „Far – Leuchtturm“ singend und auf der Bratsche spielend, ihre Bahnen durch das Kirchenschiff. Die gebürtige Heidenreichsteinerin Julia Konvicka an der Violine brillierte mit Arvo Pärts „Fratres“.

Einmaliges Event?

Das Konzert fand im Rahmen der im Herbst gestarteten Kulturinitiative Kultur.Raum.Kirche der Pfarre Gmünd-Neustadt statt. Weitere Auftritte mit „Labyrinthe“ sind nicht geplant, da die Kirche und ihr Umfeld einmalige Möglichkeiten bieten, die anderswo nicht gegeben sind, sagt Pfandler-Pöcksteiner: „Aber wenn wir gefragt werden – warum nicht?“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.