Konzert Im Stift Eisgarn: Rainer König-Hollerwöger spielte mit den Enkeln auf

Vom Konzert von Rainer König-Hollerwöger (Mitte) waren Bezirkshauptmann Christian Pehofer, Brigitte Kirchmaier und Propst Dechant Andreas Lango begeistert. Im Bild mit König-Hollerwögers Enkel Martin. Foto: privat

V or Kurzem fand in der Stiftskirche Maria Himmelfahrt in Eisgarn ein weiteres Orgelkonzert in Wort und Ton von Rainer König-Hollerwöger statt.

Der neue Bezirkshauptmann von Gmünd, Christian Pehofer, dankte Propst Andreas Lango und dem Wiener Wissenschaftler, Künstler und Präsident von IPS-WIEN für die gelungene Veranstaltung. Das Wirken des Heiligen Geistes war auch Thema von Propst und Dechant Andreas Lango. Er gratulierte Brigitte Kirchmaier, langjährige Mitwirkende und seit Herbst Vizepräsidentin bei IPS-Wien, zum Geburtstag. Die Jubilarin war wieder für das Buffet verantwortlich. Bereits in seiner Dichtung machte der Wiener Autor und Komponist auf das freilassende Wirken des Heiligen Geistes aufmerksam. Im zweiten Abschnitt „Sphären des Kindseins in und um uns“ stellte der Kulturphilosoph und Sozialforscher aus Wien, der tief mit dem Waldviertel verbunden ist, das Kind in den Mittelpunkt. „Es reichen fünf Töne in den verschiedenen Lagen“, sagte Rainer König-Hollerwöger. Wie in jedem Orgelkonzert war es auch diesmal dem Holocaust-Forscher Rainer König-Hollerwöger ein tiefes Anliegen, die jüdische Kultur und Religion einzubeziehen. Mit einem Präludium wurde das Menuett des Konzertes für Violine und Orchester des jungen Johannes Brahms eingeleitet. Dabei spielte sein Enkel Martin die Violine. Auch von seiner vierjährigen Enkeltochter erhielt der Organist Unterstützung. Opa und Enkelin boten einen Zwiegesang des Kinderliedes „Der Kuckuck und der Esel“.