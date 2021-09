Jetzt ist es fix: Nach drei coronabedingten Verschiebungen findet das Konzert von „The Real Abba-Tribute“ am 17. September um 20 Uhr im Litschauer Herrenseetheater statt. Die vier Mitglieder der Cover-Band Karin Janda als „Agnetha“, die Waidhofnerin Dany Reiter als „Anni Frid“, Andy Freund als „Björn“ und Hannes Dobetz als „Benny“ werden dabei von einer Live-Band unterstützt.

Für den Organisator dieses Konzertes der bekannten Cover-Band, die Ende August schon im Schloss Weitra aufgetreten ist, waren die letzten Monate ein Nervenkitzel. „Drei Mal musste ich verschieben. Der vierte Konzerttermin passt jetzt, mir fällt ein Stein vom Herzen“, betont Werner Spazierer.

Karten behalten ihre Gültigkeit

Die vielen Karten, die bereits für den ersten Konzerttermin am 8. Mai 2020 gekauft worden sind, sind gültig. Laut Spazierer hätten nur ganz wenige ihre Karten zurückgegeben. Natürlich müssen die 3G-Regeln eingehalten werden, daher bittet Spazierer die Konzertbesucher, etwas früher ins Herrenseetheater zu kommen. „Es wird eine tolle Show. Für die Waidhofnerin Dany Reiter, die seit 1998 der Truppe angehört, ist es ein Heimspiel. Voraussichtlich werden auch ihre Eltern dabei sein“, verrät Spazierer, der seit 1984 für tolle Veranstaltungen in Litschau sorgt. „Das ist mein Hobby, ich kann es einfach nicht lassen“, sagt der Veranstalter, der mit August als Mitarbeiter der Raiffeisenbank in Eisgarn in den Ruhestand getreten ist.

1984 holte er erstmals die Ö3-Disko mit Udo Huber ins Litschauer Strandband. Auf Grund dieses Erfolges gab es einige Wiederholungen. Im Juni 1995 organisierte er erstmals ein „Schlager-Karussell“ mit Rosana Rocci, der EAV oder Michael Morgen. Ein Jahr darauf, im Juni 1996, traten dabei Mireille Mathieu, Jürgen Drews, Chris Roberts oder Bill Ramsey auf.

„Bei jeder dieser Veranstaltung gab es 4.000 Besucher und vier Fernsehsendungen wurden davon ausgestrahlt“, blickt Spazierer zurück, der auch einen Fernsehfrühschoppen in Litschau organisiert hat und Sepp Forcher für seine ORF-Sendung „Klingendes Österreich“ gewinnen konnte. Jetzt ist einmal das Konzert von The Real Abba-Tribute an der Reihe. „Ich habe auch schon einen Plan für die nächste Großveranstaltung, aber das hängt vom Verlauf der Pandemie ab“, meint Spazierer.