Sturm & Erinnerungen mit Pauken & Orgel in der Herz-Jesu-Kirche Gmünd

Ein weiteres außergewöhnliches Konzert der Kulturinitiative Kultur.Raum.Kirche fand am 5. Oktober in der Herz-Jesu-Kirche in Gmünd-Neustadt statt. Am Programm standen Werke für Orgel und Pauken – „Eine ungewöhnliche Kombination. Die Pauken stehen neben der Orgel auf der Empore“, merkte Organisator Christoph Maaß an und warnte vor: „Rüsten Sie sich für das erste Stück, einen Sturm.“

Mächtiger Paukenklang im Dom des Waldviertels. Percussionist Gabriel Vogelauer ließ diesen Sturm mit Bruno Hartls Solostück für sieben Pauken regelrecht durch den Dom des Waldviertels fegen. Organist Andreas Wagner gab mit den majestätischen Klängen der Orgelsonate in A-Dur von Felix Mendelssohn-Bartholdy eine kleine Verschnaufpause, bevor sich die Pauken mit der Etüde Nr.29 von Jacques Delécluse wieder leise bemerkbar machten und erneut mit mächtigem Klang den Kirchenraum erfüllten.

Uraufführung von Küchls op. 59. Danach kam es zur Uraufführung des „Concertino für Orgel und sechs Pauken in drei kurzen Sätzen, op. 59“. „Fürchtet euch nicht“, sagte Komponist Ulrich Küchl, der kurz in sein teils expressionistisches Werk einführte. Dieses ist von Erinnerungen des 80-Jährigen inspiriert. Das Publikum zollte dem spannenden Stück viel Applaus.

Nach Werken von Aaron Copland und Rainer Hochrainer, bei denen Pauken und Orgel noch einmal in Widerstreit traten, vertrieben die strahlenden Klänge von Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge in C-Dur alle dunklen Wolken aus dem Gotteshaus und wohl auch aus den Gemütern der Konzertbesucher.