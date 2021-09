Corona hat den international bekannten Musiker Svatomir Vodak aus Kottinghörmanns zuletzt „ausgebremst“. Jetzt startet der Geiger und Pianist wieder durch, gibt Konzerte im Bezirk Gmünd und tritt in Frankreich auf. Als Komponist konnte er einen Preis einfahren.

Erster Auftritt als Sechsjähriger

Der 26-jährige Jus-Student ist derzeit mit der Musik vollbeschäftigt. Am 19. September sorgt er um 17 Uhr im Schremser Kulturhaus für eine musikalische Reise nach Amerika. „Dieses Konzert, an dem auch Opernsänger teilnehmen werden, war eigentlich für 2020 geplant. Jetzt holen wir das nach“, betont Vodak, der damit auch ein persönliches Jubiläum feiern kann: „Vor genau 20 Jahren bin ich erstmals als Sechsjähriger bei einem Musikschulkonzert auf dieser Bühne aufgetreten.“ Im Gmünder Palmenhaus gibt es am 14. November eine Premiere: Svatomir Vodak spielt mit dem von ihm gegründeten Kammerorchester „Donau-Salon-Orchester“ unter anderem Vivaldis „Vier Jahreszeiten“. Das wird bereits der fünfte Auftritt des aufstrebenden Musikers im Palmenhaus sein.

Ebenfalls zum fünften Mal gibt es das Neujahrskonzert in Waldenstein, das Svatomir Vodak mit dem „Donau-Salon-Orchester“ im Jänner 2022 geben wird. Der Termin dafür ist noch nicht genau fixiert, soll aber Anfang des Jahres stattfinden.

Mit dem „Donau-Streichquartett“, das er ebenfalls gegründet hat und auch leitet, geht es Mitte September nach Frankreich. Dort tritt die Truppe um Vodak in Belfort im Rahmen eines großen Musikfestivals vier Mal auf. „Wir haben auch zwei Solisten dabei und dürfen in einem eindrucksvollen Konzertsaal auftreten“, freut sich der Kottinghörmannser schon auf diese Konzertreise.

Sonderpreis für Lockdown-Triptych 20

Eine besondere Reise hat der Musiker bereits hinter sich. Er probierte sich erstmals als Komponist und reichte sein Werk „Lockdown – Triptych 20“, das er im Corona-Jahr 2020 verfasst hat, beim Kompositionswettbewerb „ARCO“ in der Slowakei ein. „Vorgabe war eine Komposition für 13 Streichinstrumente und mein Werk mit drei Sätzen hat genau gepasst“, betont Vodak. Dass er damit auch gleich einen Spezialpreis abräumen kann, damit habe er nicht gerechnet. „Die Juroren waren derart begeistert, dass sie für mich den Spezialpreis kurzfristig kreiert haben. Normalerweise wird nur ein Preis an den Sieger vergeben. Sie wollten aber auch mein Werk auszeichnen und hielten es qualitativ gleichwertig mit dem Siegerstück“, erklärt der erfolgreiche Komponist. Zu diesem Erfolg gratulierte bei der Preisverleihung in Trnava übrigens auch Premierminister Eduard Heger persönlich. An dem Werk „Lockdown – Triptych 20“ hat auch schon das Slowakische Kammerorchester Interesse bekundet, es soll noch heuer uraufgeführt werden.

Breites musikalisches Repertoire – und ein Jurist

Mittlerweile hat Vodak ein weiteres Werk mit dem Titel „Restart 21“ verfasst, dieses konnte er beim Sommerkonzert in Kaltenleutgeben bei Wien erstmals aufführen. „Es kann durchaus sein, dass wir diese beiden Werke bei den Konzerten im Bezirk Gmünd auch zum Besten geben“, verrät Vodak, der daneben mit seinen Musikerkollegen zahlreiche Hochzeiten in ganz Österreich umrahmt, Konzerte mit verschiedenen Ensembles spielt und auch als Barpianist auf Donau-Kreuzfahrtschiffen fungiert.

Sein Jus-Studium ist ihm ebenfalls wichtig: „Als Musiker kann ich nicht leben. Deshalb brauche ich einen Brotberuf. Ich habe noch zwei Prüfungen vor mir, dann ist mein Studium abgeschlossen. Vermutlich hänge ich aber noch ein Jahr dran, um mich auf ein Fachgebiet zu spezialisieren.“