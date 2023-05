Das Weitraer Festival „recreate“ wird heuer ein Dreamival

„Für mich als Intendant ist das Dreamival zunächst Opposition, Aufstehen gegen Hürden und Mühen, die die Verwirklichung von Träumen erschweren oder gar behindern. Das Dreamival ist ein „Mutmacher“. Geben wir dem Träumen eine Chance“, erklärt Johannes Wohlgenannt. Er will mit dieser neuen Form von recreate den Wunsch und den Traum nach Wertschätzung und Anerkennung fließen lassen. „Das betrifft ganze Staaten (z.B. Ukraine), Ethnien (z.B. Kurden) und die Milliarden an Einzelschicksalen, von denen wir ahnen können, wenn wir nur allein uns selbst beobachten.“



Die heuer stattfindenden Veranstaltungen würden unmittelbar diese Themen berühren. Und sie werden von Künstlern vorgetragen, die ihren Traum leben. „Geben wir dem Träumen eine Chance. Wir laden Sie ein Zeugen der Traumgestalt Dreamival 2023 zu sein“, hofft der Intendant auf viele Besucher.

Los geht diese Veranstaltungsreihe am 13. August um 19.30 Uhr mit einem Klavierkonzert mit Lesung. „Schuberts Traum“ präsentieren dabei der bekannte Pianist Florian Krumpöck , der drei Klaviersonaten zum Besten gibt, und Erwin Steinhauer, der aus Franz Schuberts „Mein Traum“ lesen wird. Unter dem Motto „Himmelwärts“ steht das Klavierkonzert von Johannes Wohlgenannt, das am 14. August um 19.30 Uhr ebenfalls im Rathaussaal stattfindet. Der Intendant bringt ein Soloprogramm mit neuen Liedern und neuer Klaviermusik. Christine Lavant, Erika Pluhar und Ramona Kasheer sind am 19. August um 19 Uhr im Schlosstheater zu Gast und werden bei ihrer Lesung „Sterne zählen“. Gleich im Anschluss findet das Konzert „Across The Universe“ statt. Bei dieser Hommage an John Lennon treffen Erika Pluhar und Otto Lechner aufeinander. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Karten können schon unter karten@recreate.at reserviert werden.

