Im Beethoven-Jahr startet auch die Veranstaltungsreihe „recreate“ mit der Musik des berühmten Komponisten: Pianist Florian Krumpöck soll am 4. Oktober Beethovens Klänge in den Weitraer Rathaussaal bringen. Am 15. November soll das Rezital II folgen.

Gemeinsames Jubiläum mit Beethoven

Heuer ist nicht nur das Jahr des 250. Geburtstages Ludwig van Beethovens: Recreate selbst feiert das 20-jährige Bestehen. Anfangs in Groß Gerungs, wurde die Bühne 2011 nach Weitra verlegt. Inzwischen werden auch Konzerte in Wien organisiert. Dass die Jubiläums-Saison stattfinden kann, ist wegen Covid-19 nicht selbstverständlich. „Wir hatten schon einen Stillstand und waren eine Weile passiv“, sagt Initiator Johannes Wohlgenannt Zincke. Fix ist aber trotzdem noch nichts: Der Veranstalter behalte sich das Recht vor, die Konzerte kurzfristig abzusagen – gleiches gelte für die Künstler.

Platzangebot im Rathaus wird genutzt

Um einen reibungslosen Ablauf der einzelnen Veranstaltungen zu ermöglichen, werde man beim Empfang achten, dass sich die Gäste verteilen, Reservierungen werden erbeten. Weil der Rathaussaal ohnehin nur begrenzt Platz biete, rechnet Johannes Wohlgenannt Zincke damit, bei der Kartenauflage deutlich unter 100 zu bleiben. „Im Saal werden die Sessel dann so aufgestellt, wie es vorgeschrieben ist“, sagt er.

Mit Roland Neuwirth auf „Wiener Winterreise“

Ein Highlight erwartet die Besucher am 10. Oktober: Roland Neuwirth tritt mit Florian Krumpöck auf, gemeinsam begeben sie sich auf eine „Wiener Winterreise“. Eine Mischung aus Franz Schuberts klassischer „Winterreise“ und Neuwirths Wiener Dialekt. „Wir sind die ersten, die dieses Programm zu hören bekommen“, erklärt der Initiator. Am 17. Oktober gibt der Dresdner Pianist Stefan Eder ein Konzert. Das Besondere daran: Die Musik stammt von Johannes Wohlgenannt Zincke: „Damit beschenke ich mich selbst.“

Und sonst? Martin Ptak und Martin Eberle spielen am 24. Oktober „Earth“. Zum Abschluss treffen am 21. November Violine und Gitarre in Person von Gregor Reinberg und Jonathan Bolivar aufeinander. Ein Teil des für 2020 vorgesehenen Programms wird ins nächste Jahr verschoben.

Von der Musik berührt

Der Leitgedanke hinter recreate 2020 ist „unberührt-berührt“ – und hat freilich auch einen Zusammenhang mit Beethoven: Der Geist in Beethovens Werken bleibe unberührt und nicht antastbar. Die Werke selbst berühren aber. Für die Konzerte verspricht Johannes Wohlgenannt Zincke eine Berührung „von der Musik und von der Begegnung“.