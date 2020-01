Der 25-jährige Svatomir Vodak ist als Musiker im Bezirk kein Unbekannter mehr. Jetzt nahm er an einer 19-tägigen Konzertreise durch China teil und organisiert sein Neujahrskonzert mit dem Donau-Streichquartett am 19. Jänner in Waldenstein.

Vodak studiert Jus, daneben spielt er in einigen Orchestern in Wien, so auch beim Studentenorchester aus der Region Carnuntum. Es wurde zu einer Konzertreise nach China eingeladen, Vodak war als Geiger dabei. „Eine Musikerkollegin aus dem Wiener Konzerthaus brachte mich dazu“, erzählt der Kottinghörmannser.

Innerhalb der 19 Tage absolvierten die 55 Musiker, davon fünf Solisten, 13 Konzerte in elf Städten. „Wir waren von Haikou in den Tropen bis ins eisige Bejing unterwegs“, erzählt Vodak, der Weihnachten erstmals ohne seine Familie verbracht hat. „Da waren wir in Shanghai, dort haben wir drei Konzerte gespielt.“

"Das Publikum ist sehr unerzogen"

Geboten wurden den sehr an klassischer Musik interessierten Chinesen Werke von Rachmaninow, Haydn und Beethoven. Es durften aber auch bekannte chinesische Volkslieder („viele gibt es nicht für Orchester“) sowie Walzer, Polkas und Märsche nicht fehlen. „Das Publikum ist sehr unerzogen. Offiziell ist alles verboten, aber da wird geredet, gegessen und getrunken, telefoniert und herumgegangen. Teile des Konzertes nehmen die Chinesen am Handy auf und spielen es sofort wieder ab, egal was gerade auf der Bühne gespielt wird“, blickt Vodak zurück. „Es gibt eine Bühnenpolizei, die klicken aber nur bei Verstößen den betroffenen Konzertgast mit einem Laserpointer an.“

Trotzdem war das Publikum bei allen 13 Konzerten begeistert. „Wir spielten in Konzerthäusern mit bis zu 4.000 Sitzplätzen, diese waren meist zu zwei Drittel besetzt. Aber das ist auch klar, man bezahlt für ein Ticket bis zu 140 Euro“, weiß Vodak. Die Musiker seien wie „Stars“ behandelt worden. „Sie haben uns als Philharmoniker angekündigt.“ Auch mit seiner stattlichen Erscheinung – er ist 1,90 Meter groß – war er ein gefragtes Fotomodell.

Zurück in der Heimat mit neuen Aufgaben

Die Konzertreise war trotz vieler Termine und Transporte mit Bus, Flugzeug oder Bahn, die mit 350 km/h unterwegs ist, gespickt mit Ausflügen. Besucht wurden etwa das zweithöchste Gebäude der Welt in Shanghai, die Chinesische Mauer oder der Sonnenpalast in Peking. „Es war wirklich perfekt geplant“, so Vodak.

Mittlerweile spielte er zwei Neujahrskonzerte im Mostviertel, außerdem bereitet er das Konzert im Kulturrestaurant Hinger in Waldenstein am 19. Jänner um 16 Uhr vor. Vodak tritt mit dem Donau-Streichquartett auf, das durch eine Sopranistin und einen Tenor unterstützt wird.

„Auf diesen österreichisch-ungarischen Nachmittag freue ich mich sehr. Mir ist nämlich wichtig, Kultur in meine Heimat zu bringen und da setzt sich die Qualität durch. Ich hoffe, dass diese Konzerte in zwei, drei Jahren größer werden“, zeigt der Musiker und Jusstudent auf, denn: „Man darf nie einen Unterschied machen, wo und für wen man spielt. Man muss immer das Beste geben.“ Und genau das tut er auch beim Studium. Bis zum Konzert in Waldenstein will er seine Diplomarbeit fertig haben und die dreht sich – natürlich – um Musik. Er durchleuchtet das Copyright im Musikwesen. Das Jusstudium will er im nächsten Jahr abschließen und dann geht es mit dem Musikstudium los.