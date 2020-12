Ein Auftrag über flauschige und wärmende Weihnachtsgeschenke aus Alpaka-Wolle führte nun zu einer weltweit exklusiven und neuartigen Produktentwicklung: Alpakafasern in Verbindung mit Frottee, für das die Firma Wirtex aus Frühwärts und Harald Vogler vom Sonnseitn-Hof in Abschlag verantwortlich zeichnen.

Wie kam es dazu? Ende November erhielt Harald Vogler vom Gmünder Glasfaserspezialisten NBG Holding einen unerwarteten, jedoch um so schöneren Auftrag. „CEO Karl Bauer, der bereits schon einige Male bei mir am Sonnseitnhof war, beauftragte mich, für seine mittlerweile über 200 Mitarbeiter/-innen, Alpakamützen inklusive Logo-Stick als Weihnachtsgeschenk zu liefern“, erzählt Harald Vogler.

„Diese besonderen Hand- und Badetücher sollen gut waschbar und auch langlebig sein.“ Harald Vogler

Die Übergabe der aus reiner Alpakawolle produzierten Mützen erfolgte am 14. Dezember am NBG-Firmengelände in Gmünd. „Gemeinsam mit meinem Lieferanten aus der Schweiz und Peru gelang es, die entsprechende Menge Mützen, die nachweislich fair produziert sind, noch vor dem Weihnachtsgeschäft bereitzustellen. Den Stick konnte ich auf kurzem und unkompliziertem Wege mit der Firma Wirtex aus Frühwärts organisieren“, betont Vogler, der mittlerweile 38 Alpakas auf seinem Hof in Abschlag betreut und weitere Alpakas züchtet.

Die Alpaka-Mützen für die NBG-Mitarbeiter als Weihnachtsgeschenk (kleines Bild) führten zu einer ganz besonderen Kooperation zwischen der Firma Wirtex und Alpaka-Züchter Harald Vogler. Im Bild die Übergabe der Hauben mit Karl Bauer, Alpaka Romeo, Harald Vogler, Alpaka Chicago, Mark Bauer und Alexander Bauer (von links). NBG Holding

Im Zuge dieses Auftrages mit der Firma Wirtex sei die Idee geboren worden, ein weltweit exklusives und neuartiges Produkt aus Alpakafasern in Verbindung mit Frottee zu entwickeln. „Diese Projekt starten wir dann im Jänner“, verrät Vogler. Geplant sei, aus diesem einzigartigen Produkt besonders saugfähige und weiche Hand- und Badetücher zu produzieren. „Diese sollen gut waschbar und auch langlebig sein“, so Vogler, der gemeinsam mit der Firma Wirtex mit diesem „Meilenstein“, wie Vogler das neue Produkt bezeichnet, zum Sommer auf den Markt gehen will.