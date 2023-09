Unmut über Schulsanierung in Schrems: „Zustand ist unzumutbar“

Immer teurer wird die im Vorjahr gestartete Sanierung des Schremser Schulkomplexes. Vor der Vergabe außerplanmäßiger Aufträge über weitere 270.000 Euro kamen im Gemeinderat scharfe Worte von ÖVP & Liste Prinz.

„Der Zustand, in dem sich die Volksschule momentan befindet, ist unzumutbar“, klagte Bürgerlisten-Chefin Viktoria Prinz unter Berufung auf Erfahrungen in der eigenen Familie und Beschwerden anderer Eltern, die hier eine gesundheitsgefährdende Situation sehen. Prinz berichtete von herausstehenden Kabeln, fehlenden Garderoben, Kleber am Boden, „überall Löchern. Die Kinder müssen eine halbe Stunde warten, weil es zu gefährlich ist, ohne Lehrerin in den ersten Stock hochzugehen. Der Unmut bei Eltern, die Schule zum Schulbeginn in einem solchen Zustand vorzufinden, ist wirklich groß.“ Sie habe Verständnis für unvorhersehbare Entwicklungen und wolle niemandem die Schuld dafür geben, frage sich aber, wie sowas passieren könne.

Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) sprach von „höherer Gewalt“, wenngleich sein persönlicher Eindruck nicht gar so dramatisch gewesen sei. „Was man aber sagen muss: Aufgrund der erforderlich gewordenen Deckensanierung hat sich alles etwas verzögert. Der Plan war natürlich, dass die Schule zum Schulbeginn in ordnungsgemäßem Zustand ist“, räumte Müller ein. Bald solle alles wieder „halbwegs normal“ laufen.

Spazierer: „Aber kritisiert nicht nachher, dass wir zu teuer sind.“ Kritik kam auch aus der ÖVP, allerdings nicht am Zustand des Schulzentrums, sondern am politischen Umgang mit der Kostensteigerung. ÖVP-Bildungsstadtrat Tobias Spazierer ist politisch für das Projekt zuständig, nimmt von den Sozialdemokraten negative Schwingungen wahr. Es wundere ihn, dass die SPÖ „immer wieder kritisiert, ich hätte das Projekt nicht in der Hand und mir laufen die Kosten davon“. Wer einmal einen Altbau saniert habe, wisse um unerwartete Maßnahmen. Alle Beschlüsse seien gemeinsam gefasst worden, nach vorheriger Abstimmung mit Bürgermeister und Finanz-Stadtrat, in der Ausführung sei er nicht einmal immer eingebunden. Von manchen kleineren Beauftragungen erfahre er erst im Nachhinein. Jedenfalls, so Spazierer: „Wenn ihr der Meinung seid, wir sollen es nicht ordentlich machen, dann sagt das bei den Beschlüssen oder vorher, und kritisiert nicht nachher, dass wir zu teuer sind.“

Aus der SPÖ, diesmal ohne Klubchef, Vizebürgermeister und Finanz-Stadtrat Michael Preissl, wollte sich niemand zu den Vorwürfen äußern. Die Zusatz-Beschlüsse fielen kommentarlos und einstimmig.

Was diesmal konkret beschlossen wurde. Vergeben wurden unter anderem aus statischen Gründen notwendig gewordene Abbrucharbeiten für abgehängte Decken samt Wiederherstellung auf etwa 1.900 m² Fläche in Gängen und Klassen, Kanalarbeiten, Demontage von Garderoben oder die Deckensanierung. Der Auftrag für die Bauarbeiten, die laut Spazierer aus Zeitdruck großteils schon erledigt wurden, ging für 162.200 Euro an die Baufirma Kern, jener für die Trockenarbeiten an der abgehängten Decke für 107.700 Euro an Innenbau Peschel (inklusive Steuern).

Davor vergebene, teils bereits ausführte Aufträge im Zusammenhang mit Gangdecken wurden großteils hinfällig.

Mehrkosten im siebenstelligen Bereich. Spazierer hatte bereits im Mai eingeräumt, dass die ursprüngliche Kostenschätzung für die Sanierung inklusive Brandschutz, Barrierefreiheit, Zubauten etwa beim Volksschul-Turnsaal und Lehrerzimmer um etwa 1,2 bis 1,5 Millionen Euro übertroffen werde - wegen der Teuerung und zusätzlich notwendig werdender Arbeiten.

Im gleichen Atemzug hatten damals zusätzliche Aufträge über gut 365.000 Euro vergeben werden müssen, im Juli folgte ein Auftrag für weitere Bauarbeiten für 97.000 Euro.