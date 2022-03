„Kommunalzentrum“ Eggern: Gemeinde erneut uneinig

Kaum eine Sitzung vergeht, bei der der Eggerner Gemeinderat nicht auch über das „Kommunalzentrum“ spricht – das war auch am vergangenen Donnerstag so. Und: ÖVP und SPÖ waren sich in diesem Punkt erneut uneinig.

Der Hintergrund: Der örtliche Nahversorger wurde im vergangenen Mai geschlossen, seitens der Gemeinde hat man darüber nachgedacht, dort ein Geschäft über einen Verein zu betreiben. Die SPÖ stimmte beim Grundsatzbeschluss im Sommer nicht mit. Die Idee wurde schließlich verworfen und eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen: Sie sollte einen Entwurf für ein „Kommunalzentrum“ samt Nahversorger, Gastronomie und Veranstaltungsräumlichkeiten erarbeiten. Was hat sich seither getan? Es brauche nun konkrete Unterlagen, die er beim Land NÖ vorlegen könne, sagt Bürgermeister Karl Schraml (ÖVP). Deshalb wurde vom Gemeinderat eine Kostenberechnung zum Betriebskonzept bei kpp consulting in Auftrag gegeben. Kostenpunkt: 20.000 Euro.

Die beiden SPÖ-Mandatare stimmten geschlossen dagegen, eine Stellungnahme wollte Fraktionsobmann Josef Mikscha auf Nachfrage nicht abgeben. Schraml geht davon aus, dass das Konzept bis zum Beginn der Sommerferien fertig sein wird. Basis für die Planungen sei ein Gebäude in der Nähe des Gemeindeamtes. Wobei: „Die Frage ist, ob es für die neue Nutzung umgebaut werden kann, oder ob abgebrochen und neu gebaut werden soll. Beides wird in der Kostenberechnung berücksichtigt“, sagt er – und schmunzelt angesichts der Entwicklungen: „Ich nenne es mittlerweile schon fast ein Jahrhundertprojekt.“

Für Kinder: Badeteich erhält Flachwasserbereich

Ganz so lange soll es mit den Umgestaltungsarbeiten rund um den „Badeteich“ in Eggern nicht dauern: Auf Basis eines von Landschaftsplaner Gerhard Prähofer erarbeiteten Plans soll das Ausflugsziel bis Sommer in neuem Glanz erstrahlen. Vorgesehen sind unter anderem ein Stegneubau, das Anlegen eines terrassenförmigen Teichzuganges, Baumbepflanzungen, Aufschüttungen im Uferbereich – und ein geänderter Uferverlauf.

Auch eine Vorreinigung soll kommen, und ein abgegrenzter Flachwasserbereich für Kinder. An Land soll zudem die Liegewiese vergrößert werden. „Im Zuge der Dorfgespräche hat sich herausgestellt, dass diese Punkte von der Bevölkerung gewünscht werden“, erklärt Bürgermeister Karl Schraml. Der Auftrag für die Umbauarbeiten in der Höhe von 35.000 Euro wurde vom Gemeinderat einstimmig an das Bauunternehmen Talkner vergeben.

