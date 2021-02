Der Andrang steigt im Bezirk. Alleine am 9. Februar wurden im Gmünder Palmenhaus in bereits vier Teststraßen an die 900 kostenlose Covid-Antigentests abgenommen.

In der Bezirkshauptstadt, die an zwölf Stunden die Woche jetzt schon die höchsten Test-Möglichkeiten im Bezirk bietet, wird das Angebot diese Woche noch zusätzlich erweitert: Ab 12. Februar bietet auch die Apotheke „Zum Auge Gottes“ von Gottfried Libowitzky am Gmünder Stadtplatz an zwei Tagen kostenlose Möglichkeiten – testen lassen kann man sich hier ab sofort montags (7-8 und 12.15-14.30 Uhr) sowie freitags (7-8 Uhr). In der Apotheke selbst wäre der Platz bei laufendem Betrieb nicht ausreichend, daher wird in die Zeit vor der Öffnung und in der Mittagspause ausgewichen, sagt Libowitzky: „Mit den Morgenterminen können wir auch verbliebene Lücken im Angebot füllen.“

Getestet wird ausschließlich nach telefonischer Voranmeldung und Terminvergabe im 5-Minuten-Takt, um Kontakte zwischen Wartenden zu verhindern. Dadurch entfällt auch der Bedarf nach einem Einbahnsystem.

Mehr Zeit in Litschau, mehr Platz in Schrems

Bereits am 10. Februar greift indes eine leichte Adaptierung in der Stadt Litschau: Getestet wird hier ab sofort mittwochs schon ab 13.30 und bis 18 Uhr. Zugleich wurden laut Stadtamts-Direktor Jürgen Uitz die Zahl der Testteams vor Ort und die Administration aufgestockt.

Eine Änderung gibt es auch in Schrems: Ab 12. Februar werden hier die Tests der Stadtgemeinde aus dem Kulturhaus wieder in die größere Stadthalle verlegt. Die Zeiten bleiben vorerst unverändert bei Montag und Freitag, jeweils 14 bis 19 Uhr.

Kostenlose Tests im Bezirk Gmünd

Montag

7-8 Uhr Apotheke zum Auge Gottes Gmünd-Stadt (nur gegen telefonische Voranmeldung und Termin!)

7.30-10 Uhr Volksschul-Turnsaal Großschönau

12.15-14.30 Apotheke zum Auge Gottes Gmünd-Stadt (nur gegen telefonische Voranmeldung und Termin!)

14-19 Uhr Stadthalle Schrems

16-20 Uhr Volksheim Heidenreichstein

18-20 Uhr Gemeindeamt Hirschbach

Dienstag

14-18 Uhr Palmenhaus Gmünd

Mittwoch

13.30-18 Uhr Hallenbad Litschau

Donnerstag

14-18 Uhr Volksheim Heidenreichstein

14-18 Uhr Rathaus Weitra

18-20 Uhr Gemeindeamt Hirschbach

Freitag

7-8 Uhr Apotheke zum Auge Gottes Gmünd-Stadt (nur gegen telefonische Voranmeldung und Termin!)

10-14 Uhr Volksschule Hoheneich

14-18 Uhr Palmenhaus Gmünd

14-19 Uhr Stadthalle Schrems

Samstag

8-12 Uhr Palmenhaus Gmünd

8-12 Uhr Rathaus Weitra

8-12 Uhr Hallenbad Litschau

Voranmeldungen: www.testung.at (Stand 10.2.2021)