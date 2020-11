Er ist ein Musterbeispiel dafür, wie man bis ins hohe Alter fit bleiben kann: Franz Dangl, wohnhaft in Kottinghörmanns – und nur namensverwandt mit dem Autor dieses Textes – zählt zu den Radfahrern, die noch die „alte“ Methode ohne E-Motor bevorzugen, auch wenn sein Sohn Andreas ein Waldviertler Pionier des Ökostroms ist. Auch mit bald 95 Lenzen ist er noch mit großer Leidenschaft und Ehrgeiz auf dem mit Körperkraft bewegten Drahtesel unterwegs.

Immerhin 5.000 Kilometer hat der Hobbysportler heuer schon herunter gestrampelt. Das weiß er, weil er über die von ihm absolvierten Strecken genau Buch führt.

Als Lehrling mit Rad zur Arbeit

Das Fahrrad hat schon früh zum Leben des Franz Dangl gehört. Als Lehrling radelte er täglich die Strecke von seinem damaligen Heimatort Nonndorf in der Gemeinde Waidhofen-Land zu seinem Arbeitgeber nach Echsenbach, wo er das Zimmererhandwerk erlernte und es bis zum Zimmermeister brachte. Den Großteil seines Berufslebens absolvierte er schließlich bei der Firma Reissmüller in Waidhofen, wo er stets als Spezialist für „hohe Bauten“ galt. Egal ob Silos, Hochhäuser oder Kirchtürme - der Meister begab sich sportlich und schwindelfrei in große Höhen, um seine Arbeit zu erledigen.

Als 83-Jähriger noch auf den Großglockner geradelt

Vor knapp 30 Jahren übersiedelte Dangl nach Kottinghörmanns bei Schrems. Hier entdeckte er seine alte Leidenschaft, das Radfahren, wieder und übte sie von nun an regelmäßig aus. Beachtlich natürlich seine Leistungen, die er erstrampelte: Bei zahlreichen Teilnahmen beim Gmünder Radmarathon und anderen Veranstaltungen räumte er viele Preise und Auszeichnungen ab. Daneben bezwang der rüstige Pensionist auch viermal den Großglockner, zuletzt im Alter von 83 Jahren – und das, wie er betont, ohne auch nur einmal vom Rad zu steigen. „Ich wusste, wenn ich absteigen muss, dann habe ich verloren“, so Dangl mit einem Augenzwinkern. Er ist natürlich auch bei Schlechtwetter aktiv, nutzt dann eben den Hometrainer.

Fußballherz schlägt für Schrems

Aber auch andere Sportarten werden von dem Kottinghörmannser betrieben. So trifft man ihn im Winter auf Langlaufloipen im ganzen Waldviertel. Er ist sich auch nicht zu schade, um in seiner Wohngegend schon mal mit einem selbstgebauten Spurgerät eine Loipe anzulegen. Öfters schwingt er auch die Kegelkugel. Eine Leidenschaft gilt auch dem Fußball: Er drückt den Schremser und Waidhofner Kickern die Daumen – beim Derby den Schremsern dann doch etwas fester als den Waidhofnern.

Einkehren so wichtig wie der Sport

Auch Geselligkeit zählt zu den Wichtigkeiten im Leben des Franz Dangl. So besucht er regelmäßig das Gasthaus zum „Jaga-Franz“ in Kottinghörmanns, wo er kürzlich eine Auszeichnung entgegennehmen durfte: Die Wirtsleute Franz Gerstbauer und Sieglinde Tampier überreichten ihm für die heuer geradelten 5.000 Kilometer einen tönernen Bierkrug, den er freudestrahlend in Empfang nahm. „Ich freue mich wirklich drüber und bin froh, dass es in kleinen Ortschaften noch immer diese gemütlichen Treffpunkte gibt“, sagt Dangl: „Diese Einkehr ist genauso wichtig wie der Sport, den ich hoffentlich noch lange ausüben darf.“