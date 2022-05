Kerstin Anibas: Start im neuen Frisörsalon

Werbung

In der Schremser Katastralgemeinde Kottinghörmanns gibt es einen neuen Betrieb: Kerstin Anibas eröffnete einen Frisörsalon.

Die Unternehmerin hat eine Reise getan und kann folglich einiges erzählen: Martin Anibas hatte das Haus seiner Eltern einst übernommen und gänzlich restauriert. Im Zuge eines Auslandsjobs hat er in Norddeutschland die Frisörin Kerstin kennengelernt und sie nach Österreich mitgebracht. Obwohl sie aus einer Großstadt in Ostfriesland kommt, fühlte sie sich hier gleich heimisch, richtete schließlich in der ehemaligen Garage des Haues einen kleinen Frisiersalon ein.

Als Einzelunternehmerin will Anibas, die nach der Meisterprüfung schon 22 Jahre lang ihren eigenen Betrieb geführt hatte, nun ihren Beruf im Waldviertel ausführen. „Ich habe ihn erlernt, weil ich nichts anderes machen wollte und nicht machen will, als Haare schneiden“, sagte sie beim Antrittsbesuch von Vizebürgermeister Michael Preissl. -kt-

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.