Prestigeauftrag für die KPP Consulting GmbH mit Sitz in Schrems und Betriebsstätten in Zwettl sowie Krems: Das Ingenieurbüro bekam den Zuschlag für die Bausicherheits-Koordination zur Generalsanierung inklusive umfassendem Zubau des Staatstheaters im bayrischen Augsburg.

Die Stadtväter nennen das städtebaulich prägende Vorhaben, für das etwa 190 Millionen Euro an Kosten budgetiert sind, ein „Jahrhundertprojekt“. Dabei werden unter anderem das „Große Haus“ mit tausend Sitzplätzen komplett saniert sowie der gesamte Nordtrakt abgerissen und mit multifunktionaler Spielstätte, Werkstätten, Proberäumen, Gastronomie und Büros neu errichtet. Auch ein Orchester-Probensaal soll entstehen.

Das Zubaumodell für das Staatstheater in Augsburg. | Atelier Achatz Architekten – IMP/theaterviertel-augsburg.de

KPP wird in den nächsten fünf Jahren die Arbeiten aus sicherheitstechnischer Sicht überwachen, den Kontakt mit Vorarbeitern halten, Sicherheitsmängel aufzeigen. Die Vergabe der Leistungen laut Baustellenverordnung sei, wie Firmengründer und Eigentümer Armin Kubat erfreut festhält, der „i-Punkt auf das wirtschaftlich erfolgreichste Geschäftsjahr der Firmengeschichte“, in dem die im Jahresschnitt etwa 30-köpfige Belegschaft einen Umsatz von 2,1 Millionen Euro erwirtschaftet hatte.

Deutsche Firmen-Tochter angedacht

Dass das in Österreich in fast allen Bundesländern tätige Büro einst überhaupt den Eintritt in den deutschen Markt ins Auge fasste, war die Folge eines München-Ausflugs des Chefs mit seiner Gattin gewesen: „Ich sah die extrem vielen Baukräne und dachte, es wäre eine Challenge und Bereicherung, hier mitzumischen.“ 2016 wurde gleich nach der ersten Angebotslegung in Deutschland ein Rahmenvertrag bis 2021 mit den Stadtwerken München für den Ausbau des Breitbandnetzes abgeschlossen, Hochwasserschutz-Projekte im Nachbarland folgten. Aktuell werden dort nur Leistungen zur Bausicherheits-Koordination erbracht. KPP schielt aber bereits in Richtung der Erweiterung des Spektrums auf das Bauprojekt-Management und die Fachplanung Sportbau. Geschäftsführer Thomas Traxler hält wegen der „überwiegend positiven Erfahrungen“ die Gründung einer deutschen Tochtergesellschaft für denkbar.

In Österreich hat sich KPP indes in vielfältigen Bereichen eine lange Referenzliste erarbeitet (siehe Infobox!), die zuletzt um zwei Pfeiler erweitert wurde: Seit 2016 haben die Schremser die Bereiche Bauprojekt-Management, Planung und Ausführungsbegleitung für den Ausbau der Breitband-Infrastruktur in der Region Thayaland über, 2018 gelang zudem der Einstieg in die Windpark-Branche, das erste große Projekt wurde vor Weihnachten abgeschlossen.

Bei aller Freude gab es im ausklingenden Jahr 2018, wie Armin Kubat einräumt, auch einen Wermutstropfen: Clemens Köhler, Prokurist und Standortleiter für den Firmensitz in Schrems, verließ das Unternehmen in Richtung Stadtgemeinde Gmünd. Seine Nachfolgerin als Standortleitung in der Granitstadt ist Lisa Muthsam – die nun die Bausicherheits-Koordination in Augsburg inne hat.