Waldviertler Klimaparty: 14 Initiativen machen gemeinsame Sache

Für die Neuauflage der Klimaparty „Bühne frei für Klimaschutz“ am 22. September hat sich um Organisator Christian Oberlechner und die „Parents for Future Waldviertel“ ein Netzwerk „Waldviertler Klimabewegung“ aus 14 Initiativen gebildet, die alle als Veranstaltende auftreten. Gleichzeitig haben 14 Schulen aus dem Raum zwischen Gmünd, Waidhofen und Yspertal ihre Teilnahme und teilweise Mitgestaltung angemeldet.

Die Grundidee: Die Initiativen aus allen Teilen des Waldviertels und verschiedenen Schwerpunkten zwischen Parents for Future, Radlobby, Naturpark oder Kulturverein wollen die Sorgen junger Menschen ernst nehmen und gemeinsam mit Schulen für eine positive Zukunft im Klimawandel einstehen. Auch für 2024 werden bereits die Weichen gestellt.

Vom Stadtplatz wird zum Kulturhaus gezogen. Wurde für die Klimaparty zuletzt an einem Freitagnachmittag öffentlich auf den Gmünder Stadtplatz geladen, so wird nun auf den Vormittag gewechselt und werden Schülerinnen und Schüler nun gezielt über die Schulen angesprochen. Etwa 400 werden heuer am Stadtplatz erwartet, der aber nur noch als Treffpunkt (9 Uhr) mit Musikwagen und Stimmung dient. Hier beginnt um 9.30 Uhr ein Kundgebungs-Spaziergang über Sigismundgasse, Schremser Straße, Walterstraße und Schulgasse zum Kulturhaus in der Hans-Lenz-Straße, wo ab 10 Uhr die eigentliche, wetterfeste Veranstaltung abgehalten wird. Sie ist nicht nur für Jugendliche, sondern für alle Interessierten offen.

„Wir wollen eine positive Vision der Zukunft in den Mittelpunkt rücken“, sagt Sabine Nagl (Parents for Future Waldviertel). Einige der 14 Schulen haben daher eigene Klimaprojekte zum Thema „Energie“ erarbeitet, einige sind zunächst nur als Teilnehmende dabei.

Klimaschutz solle auch Spaß machen, verspricht Organisator Oberlechner eine „definitiv tolle Klimaschutz-Party. Deshalb werden wir auch tolle Musik-Acts auf die Bühne holen.“ Mit dabei sind Laura Lun (Kamhuber), Beatboxer Fii, Umweltrapper „The Z“, Singer-Songwriterin Syannah und das Waldviertler Duo „Pangolin“ – zugunsten des Klimaschutzes allesamt zum Nulltarif. Kostenlos übernimmt auch Ursula Vogl-Köhler (ORF NÖ) die Moderation. Die Unkosten werden laut Organisatoren vollständig durch Spenden finanziert, wobei auch Geld für den Erwerb eines CO-Zertifikates der Firma „Humusplus“ bleibt. Damit ist die Veranstaltung auch klimaneutral.

Ausblick auf 2024: Eigenes Workshop-Programm. Im Zuge der Neuausrichtung von „Bühne frei für Klimaschutz“ wurde auch schon die Basis für die Neuauflage 14. Juni 2024 gelegt. Der Juni ist bewusst so gewählt, sagt Anton Reiterer von der Radlobby Gmünd, der als Lehrer erstmals auch mit der ASO Gmünd teilnimmt: „Damit sich die Schülerinnen und Schüler schon während des Schuljahres in Projekten oder Workshops Gedanken machen und Ideen für eigene Beiträge - diesmal zum Schwerpunkt Mobilität - sammeln können.“

Der Kulturverein „Living Rooms“ aus Pürbach um Nora Eckhart hat dazu ein Programm mit vier- bis sechsstündigen Workshops auf die Beine gestellt, für das Schulklassen bereits Interesse bekunden können: Julia Herbster (Kulturvermittlung, Design), Elena Sarto (Lehramt Englisch und PP) und Adina Wilke (preisgekrönte Poetry Slamerinnen), Verena Weninger (Landschaftskunst, Naturparkrangerin), Nora Eckhart (Druckgrafik, Kunstvermittlung), Twan Geissberger (Malerei, Schulsozialarbeit), Alexander Gratzer (Animationsfilm, Malerei), Verena Miedl-Faißt (Kunstvermittlung, Bildende Kunst, Fotografie; Infos unter: 0699/10729446 bzw. info @livingroomsstudio.at).

Die Initiativen im Netzwerk „Waldviertler Klimabewegung“: Parents for Future Waldviertel, Verein Gemeinwohlökonomie Regionalgruppe Waldviertel, Religions for Future, Verein Weg des Friedens, Plattform Lebenswertes Waldviertel, Verkehrs- und Regionalforum Waldviertel, Radlobby Waidhofen/Thaya, Radlobby Gmünd, Living Rooms Künstler*innenkollektiv, Verein FreeNature, Verein Dorf Leben Niederschrems, Naturpark Heidenreichstein, Kulturverein Subetasch, Christian Oberlechner