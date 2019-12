Voll Freude und Stolz nahm der Junglandwirt Andreas Zach kurz vor Weihnachten in Ulmerfeld sein Diplom für das positiv abgeschlossene Master-Studium für Agrar- und Technologiemanagement entgegen.

Im Alter von 21 Jahren übernahm Andreas Zach, nach einem schweren Arbeitsunfall des Vaters Karl, der heute an den Rollstuhl angewiesen ist, die elterliche Landwirtschaft und setzte voll auf den Weiterausbau des Biokräuterbetriebes, den seine Eltern begonnen hatten.

Der aufstrebende Jungbauer war auch sehr an Weiterbildung interessiert und begann 2017 mit einem berufsbegleitenden Studium in Wieselburg. Diese wissenschaftlichen Vorlesungen besuchte er immer an Freitagen und Samstagen. „Das war nur möglich, weil sich an den Tagen meine Mutter Elisabeth in dem sehr fordernden Betrieb extrem eingesetzt hat“, meinte der Jungbauer.

Zach hat während seines Studiums eine Ringelblumen-Erntemaschine entwickelt, über dieses Gerät schrieb er auch seine Diplomarbeit.

Gleichzeitig wurde die Bewerbung des Kräuterhofes Zach intensiviert. Internetauftritt und Onlineshop des Hofladens wurden geschaffen.

„Der Hauptbetriebszweig wird die Produktion von Bio-Kräutern bleiben“, erklärt Andreas Zach. Die Viehwirtschaft wird nur im notwendigen Ausmaß aufrecht gehalten, obwohl seit Mitte dieses Jahres Sebastian Grübl in den Betrieb eingestiegen ist.