Lesung in Ullrichs Krimispaß von und mit Martina Parker

Lea Berger sowie Reinhard und Birgit Stark hatten viel Spaß bei der Lesung von Bestseller-Autorin Martina Parker (2. von rechts) in der Gärtnerei Berger in Ullrichs. Foto: Brigitte Kögler

E ine unterhaltsame Begegnung mit Gartenkrimi-Autorin Martina Parker gab's am 23. Juni in der Gärtnerei Berger in Ullrichs, organisiert wurde die Lesung von der Gmünder Buchhandlung Stark.

Zwölf Jahre nach der ersten Lesung veranstaltete Stark-Buch wieder ein Event in der Gärtnerei Berger in Ullrichs, etwa 70 Interessierte waren dabei. „Lea Berger hat sofort „ja“ gesagt, ohne zu wissen, was auf sie zukommt“, dankte Birgit Stark der Gastgeberin und ihrer Familie. Gast war diesmal Martina Parker – kein Pseudonym, sie ist mit einem Engländer verheiratet – Shooting-Star unter den österreichischen Krimiautoren. Ihre drei seit 2021 im Gmeiner Verlag erschienenen Gartenkrimis „Zuagroast“, „Hamdraht“ und „Aufblattelt“ sind ausnahmslos Bestseller, obwohl es sich um ziemlich dicke Schmöker handelt. „Beim Lesen ist es wie beim Chips Essen: Ein Häppchen nach dem anderen, man macht einfach immer weiter“, sagt Parker. Leben, Lieben und Sterben im Südburgenland „Während dem ersten Corona-Lockdown haben die einen Brot gebacken, andere „Fit mit Philipp“ gemacht“, so die frühere Journalistin. Sie gehört zur dritten Gruppe: jenen, die zum Romanschreiben angefangen haben. Inspiration findet sie „überall, oft aus bei Gesprächen aufschnappten Sätzen“. Feedback und Anregungen gibt es auch durch die Fangemeinde über eine auf Social Media gestellte „Montagsfrage“. In den kurzweiligen Büchern mit viel Lokalkolorit aus dem Südburgenland wird gegartelt, geliebt und gemordet, daneben werden allerlei Machenschaften betrieben. Im Mittelpunkt der Geschichten steht jeweils eine andere Person aus dem Gartenklub der Grünen Daumen, allesamt starke Frauenfiguren. Die erfundenen Charaktere sind so lebensecht, dass viele Leser überzeugt sind, die Personen zu kennen. Martina Parker stellte ein paar dieser Persönlichkeiten pointiert vor und tauschte sich mit dem Publikum auch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede im lokalen Brauchtum aus, womit sie großen Anklang fand. Ihr vierter Roman „Ausgstochen“ wird im Herbst erscheinen.