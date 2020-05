Das Bundesministerium für Inneres veröffentlichte am 8. Mai die Kriminalstatistik für das Jahr 2019. Im Gmünder Bezirk ist die Zahl der angezeigten strafbaren Handlungen dabei wie im NÖ Landesschnitt geringfügig gestiegen: Insgesamt wurden im Kalenderjahr 2019 um exakt 147 Delikte mehr zur Anzeige gebracht als 2018. Die Steigerung zu 2017 macht im Bezirk etwa 4,5 Prozent aus (2017: 1129 Fälle; 2018: 1029 Fälle; 2019: 1176).

„Erfreulich ist, dass die Anzeigen wegen Fahrrad-Diebstahls von 2018 auf 2019 wieder stark rückläufig waren“, berichtet Bezirkspolizeikommandant Wilfried Brocks. Im Jahr 2018 gab es zwar schon einen Rückgang bei den Fahrrad-Diebstählen um fast 30 Prozent, da aber fast alle Räder aus Kellerabteilen in Mehrparteienanlagen gestohlen wurden, gab es ein Plus in der Bilanz der Keller-Einbruchsdiebstähle. Nach Festnahme der für den Großteil der Diebstähle verantwortlichen Tätergruppe sanken die Anfallszahlen wieder – von 36 Fällen 2018 auf nur mehr drei Anzeigen 2019.

Einbruchsdiebstähle in Häuser und Wohnungen sind nach wie vor erfreulich selten. Die Summe der Anfallszahlen bei Wohnhaus- und Wohnungseinbruch im Bezirk Gmünd beträgt zehn Fälle (8 Wohnhaus-Einbrüche, 2 Wohnungs-Einbrüche). „Eine derartige Bilanz ist bemerkenswert und unterstreicht die außerordentlich hohe Sicherheitslage“, so Brocks.

Bei Fahrzeugdiebstählen gab es im Jahr 2019 wieder eine leichte Steigerung der Anzeigen im Bezirk Gmünd. Im Bereich der Sachbeschädigungen gab es eine Steigerung bei der Beschädigung von Fahrzeugen.

Leider ist der Bezirk bei den Zahlen zu Betrugshandlungen im Internet und Cybercrime mittlerweile beim bundesweiten Trend angelangt, es gab hohe Steigerungen in diesen Bereichen.

Positiv ist, dass die Klärungsquote 2019 im Bezirk Gmünd noch einmal gestiegen ist und mit 65,2 Prozent erheblich über dem Landesdurchschnitt (52,8 %) liegt. „Der Bezirk hat damit einmal mehr die höchste Aufklärungsquote in Niederösterreich“, freut sich Brocks.