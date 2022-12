Eislaufen nach dem Tauwetter: „Schrems sperrt zu, Gmünd investiert“

Die am 6. Dezember via NÖN bekannt gewordene Entscheidung, seitens der Stadt Schrems diesen Winter den Kunsteislaufplatz im City Center nicht aufzubauen, sorgt weiter für Aufregung – auch deshalb, weil die Stadt Gmünd im selben Atemzug gut 200.000 Euro in einen Eislaufplatz aus Kunststoff investiert.

„Es ist erschreckend, wie unsere rot-grüne Stadtregierung solche neuen Entwicklungen verschläft. Schrems sperrt zu, Gmünd investiert. Der Bezirkshauptstadt kann man da nur zu dieser mutigen Entscheidung gratulieren“, schreiben ÖVP und Liste Prinz via Aussendung über eine „Stadtregierung im Winterschlaf“. Sie sprechen von zahlreichen Anfragen und Anrufen.

Auf nach Gmünd!

Schremser Familien würden künftig nach Gmünd fahren, um dort ihre Freizeit zu verbringen, sagt ÖVP-Stadtrat David Süß: „Der Unmut ist sehr groß. Der Eislaufplatz wurde immer rege genutzt. Gerade in solch herausfordernden Zeiten ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für unsere Kinder und Jugendlichen wichtig.“ Die Entscheidung von Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) sei „völlig unverständlich“.

Viktoria Prinz, die die Debatte wie berichtet im Gemeinderat losgetreten hatte: In jeder Sitzung würden Ausgaben von Tausenden Euro beschlossen, „ohne mit der Wimper zu zucken. Gespart wird bei denjenigen, die es am wenigsten verstehen. Kinder und ihre Bedürfnisse nach sinnvoller Freizeitgestaltung dürfen auf unserer Prioritätenliste nicht an letzter Stelle stehen, auch nicht in Zeiten der Energiekrise.“

ÖVP & Liste Prinz appellieren an Müller: Er solle den Kindern noch ein schönes Weihnachtsgeschenk machen und den Platz doch errichten.

Kein eisiges Weihnachten

Der Stadtchef hält fest, dass es für ein solches Geschenk zu spät sei: Alleine das Aufbauen und Aufspritzen koste eine Woche mit Bauhofpersonal und Bagger. Weil der Abbau dann wieder eine Woche in Anspruch nehme, sei auch eine vorübergehende Lösung für die Ferien keine Option gewesen, sagt er.

Große Aufregung habe er nicht wahrgenommen, beteuert Peter Müller. Es habe Anfragen gegeben, aber: „Wenn man die Gründe – die Teuerung und das Zeichen gegen die Klimakrise – nennt, zeigt der Großteil Verständnis.“ Alleine die Stromkosten würden bei einem Verbrauch wie im vorigen Winter von gut 8.500 auf 25.000 Euro ansteigen, rechnet er vor.

Auf nach Gmünd – oder Hoheneich

Auch der Schremser Bürgermeister richtet den Blick nach Gmünd und schaut, „wie es dort mit dem Kunststoff-Eis läuft, und ob das auch für uns eine Alternative sein könnte“. Er betont, dass in Hoheneich dank der jüngsten Kälte ein Platz mit Natureis bereit stehe.

In Gmünd, wo am SV-Fußballplatz (hinter Fa. Baumann) eine 30x20m große Synthetik-Eisfläche errichtet wird, hofft ÖVP-Klubchef Martin Preis auf die baldige Material-Lieferung. Die Vorarbeiten seien terminisiert, sagt er – wenn die Kunsteis-Module kommen und dann auch das Wetter passt, dann könnte es binnen weniger Tage zur Eis-Eröffnung kommen.

Debatte wäre gut gewesen

