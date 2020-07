Die Becken im Litschauer Strandbad bleiben wie berichtet geschlossen. Laut VP-Bürgermeister Rainer Hirschmann werde sich daran auch nichts ändern, „außer die coronabedingten Maßnahmen ändern sich“.

„Man muss abwarten. Zu den derzeitigen Regeln kann ich mir keinen Freibadbetrieb vorstellen. Ich gratuliere jenen Bürgermeistern zu ihrem Mut, die jetzt ein Strandbad öffnen, ich traue mir das nicht“, so Hirschmann. Anderer Meinung ist BBL-Mandatar Roland Edinger: „Man schiebt Corona vor, weil wegen der erforderlichen Maßnahmen der personelle Aufwand zu groß sei und die Becken geschlossen bleiben. Aber wir sperren sogar das Kinderplanschbecken, das man leicht täglich mit frischem Wasser befüllen könnte. Wir wirtschaften Litschau weiter runter, als es eh schon ist.“ Mit Corona überdecke die Stadtführung die kaputte Freibadanlage. „Dass die Technik kaputt ist und es in den Technikraum regnet, wissen wir seit Jahren, getan wird nichts“, poltert der Listenchef. Bereits vorige Legislaturperiode habe ein überparteilicher Freibad-Ausschuss ein Konzept zur Sanierung erstellt. „Das liegt in irgendeiner Schublade.“

Hirschmann: „Bad muss laufend saniert werden“

Stadtchef Hirschmann lässt die Kritik nicht gelten. „Das Bad ist 40 Jahre alt und muss laufend saniert werden. Wir können als Sanierungsgemeinde keine Luftschlösser bauen. Wenn Roland Edinger weiß, wie wir eine umfangreiche Sanierung des Bades finanzieren können, dann machen wir das“, stellt Hirschmann klar. Außerdem könne das Bad mit der derzeitigen Technik jederzeit aufgesperrt werden. Dass es einer Sanierung bedarf, stehe aber außer Frage: „Wir suchen die beste Lösung. Diese erarbeitet auch schon eine Arbeitsgruppe.“