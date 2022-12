Ärztliche Versorgung: Gmünd ist Schlusslicht sogar im Waldviertel

Das Problem mit dem Ärztemangel, den daraus resultierend unbesetzten Arztpraxen sowie langen Wartezeiten auf einen Termin für die Patienten ist nicht neu. Aber wie ist die Situation aktuell insgesamt im Bezirk Gmünd?

Die ÖGK nennt es als klares Ziel, dass „jede und jeder in Österreich die Behandlung bekommt, die sie oder er braucht – und zwar unabhängig von Einkommen, Alter, Geschlecht oder Wohnort“. Basis dafür sei eine flächendeckende Versorgung durch Vertragsärztinnen und -ärzte, und die sei in Österreich gegeben. Landesweit sind demnach nur 29 von 778 Planstellen für Allgemeinmediziner sowie 20 von 504,5 Planstellen für Fachärzte unbesetzt, der Besetzungsgrad ist somit über 96 Prozent. „Im Regelfall werden unbesetzte Planstellen innerhalb eines Quartals nachbesetzt“, betont die ÖGK.

Im Waldviertel scheint das etwas anders zu sein

In Horn fehlen drei Zahnärzte, in Waidhofen sind insgesamt vier Stellen frei, im Gmünder Bezirk sind sogar fünf Planstellen vakant. Wie berichtet ist immer noch die Stelle für Allgemeinmedizin in Heidenreichstein ausgeschrieben – trotz großer Bemühungen durch die Stadtgemeinde und der Option einer „Anschubfinanzierung“ durch die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) konnte bisher kein Interessent gefunden werden. In der Stadt Gmünd sind jeweils seit 2019 Planstellen für Chirurgie und für Frauenheilkunde ausgeschrieben. Am Zahnarztsektor gibt es freie Stellen in Heidenreichstein (seit April 2021) und in Kirchberg, wo die Kassenstelle seit Oktober 2019 vakant ist, aktuell aber laut ÖGK immerhin eine Bewerbung vorliegt. Nur in Zwettl sind alle Planstellen für Kassenärzte besetzt.

Schwere Kritik des Ärztesprechers: „Fehlt an Wertschätzung."

Bezirksärztesprecher Christoph Preißl zeigt das Dilemma bei niedergelassenen Ärzten seit Jahren auf, vor allem im Raum Heidenreichstein und Litschau brauchen diese seiner Ansicht nach dringend Unterstützung. Das grundlegende Problem liege im System. „Die Krankenkasse könnte ja die Verträge so anpassen, damit eine Kassenstelle wieder attraktiv wird. Aber hier fehlt es an Ideen und der Wertschätzung gegenüber den Ärzten. Im Gegenteil, jetzt kommen die Probleme mit der Infrastruktur noch dazu“, spricht Preißl die teilweisen Ausfälle der Computerprogramme für E-Cards an, die seit einem dahingehenden NÖN-Bericht nicht behoben seien.

Immer noch Unterschiede zwischen den Ländern

Auch die Angleichung der ärztlichen Leistungen, die durch die Zusammenlegung der Krankenkassen versprochen worden sind, sei laut Preißl immer nicht abgeschlossen. „Die versprochene Patientenmilliarde ist weder bei Patienten noch bei Ärzten angekommen, hätte aber mit Sicherheit die Versorgung nicht nur sicherstellen, sondern sogar verbessern können.“ Betreffend Fachärzten sieht er ebenso zusätzlichen Bedarf: „Im Hinblick auf Pensionierungen in einigen Jahren hoffe ich, dass es hier einen guten Plan gibt.“

„Ausgehend von einem Regelpensionsalter von 65 Jahren, gibt es in der Allgemeinmedizin in Gmünd je einen Vertragsarzt, welcher bereits das 65. Lebensjahr vollendet hat, ebenso bei den Fachärzten. Unsere Vertragsärzte können allerdings bis zu einer Altersgrenze von 70 Jahren tätig sein“, heißt es dazu aus der ÖGK.

Wahlärzte sollten zur Wahl stehen, kein Zwang sein

Dass bei Fachärzten viele Patienten auf Wahlärzte ausweichen und sich deren Leistungen zum Teil selbst bezahlen, sei nachvollziehbar, sagt Preißl. „Obwohl, wenn ich das österreichische Sozialversicherungssystem richtig verstehe, würde man diese eigentlich gar nicht brauchen. Wahlärzte sollten eigentlich für die Patienten nur zur Wahl stehen, nicht aber zum Zwang.“ Die Kassenverträge bestehen seit über 50 Jahren, wurden immer nur leicht adaptiert. „Sie entsprechen einfach nicht mehr den heutigen Anforderungen“, stellt Preißl klar.

Das bestätigt der Gmünder Lungenfacharzt Harald Vorbach, der seinen Patienten relativ schnell einen Termin geben kann. Trotzdem sieht er mit Sorgenfalten in die Zukunft: „Die Nachbesetzung von Lungenfachärzten wird immer schwieriger. Ich weiß nicht, ob ich einmal einen Nachfolger bekommen werde.“

Mit ein Grund könne die nicht ganz einfache Zusammenarbeit mit der Kasse sein, die wohl einige Ärzte vor einer eigenen Praxis abzuschrecken vermöge, denkt Vorbach: „Ich kann immer nur am Ende eines Quartales Rechnungen stellen. Diese werden dann erst nach einem weiteren Quartal bezahlt. Also wartet man lange auf sein Geld.“

Schneller zum Wahlarzt als zum Kassenarzt?

Mit längeren Wartezeiten auf einen Termin müssen die Patienten des Facharztes für interne Medizin, Robert Mörzinger, rechnen. „Diese hat es bei Fachärzten auch schon vor 20 Jahren gegeben“, sagt er. In seinen Kassenpraxen in Gmünd und Harmanschlag werde versucht, Wartezeiten so gering wie möglich zu halten. „Das gelingt nicht immer, denn zu uns kommen auch Patienten aus den Bezirken Zwettl und Waidhofen.“ Zudem müsse er täglich Patienten einschieben, die statt zuerst den Hausarzt gleich den Facharzt aufsuchen. „Da ist oft die Dringlichkeit gar nicht gegeben, aber damit blockiert man die Terminvergabe. Natürlich muss man bei einem internen Notfall rasch reagieren.“

Konsens herrscht unter den von der NÖN befragten Medizinern dahingehend, dass viele Patienten deshalb auf Wahlärzte zurückgreifen, um schneller zu einem Termin zu kommen – die Ärzte hätten zudem den Vorteil, dass sie ihre Honorare ohne lange Wartezeit bekommen. Durch die extremen Teuerungen falle die Wahlarzt-Option für zunehmend mehr Patienten allerdings weg.

Mörzinger: Jahrelange „Negativpropaganda für den Arztberuf“

Die Basis für den Ärztemangel sei vor Jahrzehnten geschaffen worden, findet Internist Mörzinger. „Man hat jahrelang Planstellen eingespart, die Turnus-Wartezeiten auf einige Jahre ausgedehnt. Das war eine Negativpropaganda für den Arztberuf“, sagt er. Ärzte, die daher in den vergangenen zehn Jahren nicht ausgebildet wurden, würden nun fehlen.

Mörzinger: „Bis man als fertiger Arzt einsetzbar ist, braucht es 16 Jahre. Anscheinend hat das die Politik verschlafen.“

