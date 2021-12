Schrems: Kein Fortschritt in Sachen Otto-Haus

Was tun mit dem „Otto-Haus“, das am Eck von Hauptplatz mit Schulgasse und Josef-Widy-Straße das große Verkehrs-Nadelöhr in Schrems ist – und nach Jahren des Leerstands in schauriger Schönheit an die goldenen Tage des Einkaufens in der Granitstadt erinnert? Diese Frage war angesichts des Verkaufsangebotes des privaten Eigentümers für den großen Gebäudekomplex am Nikolo-Tag im Finanz-Ausschuss der Stadt ein Thema. Ergebnis gab es dabei keines.

Nach zwei verstrichenen Monaten wird daher Listen-Mandatarin Viktoria Prinz, die das Thema am 14. Oktober wie berichtet in den Gemeinderat gebracht und den einstimmigen Beschluss für die Diskussion eines Kaufes durch die Stadt in den zuständigen Ausschüssen erwirkt hatte, langsam sauer. Der SPÖ fehle bei allem Bemühen um das vor allem auf die Hauptplatz-Neugestaltung fokussierte Projekt „Schrems 2030“ der Blick auf das „große Ganze“ und der Wille, sich ernsthaft Fragen zum Otto-Haus zu stellen, kritisiert sie die Bürgermeister-Partei. Die SPÖ um Stadtchef Peter Müller wolle es gar nicht kaufen, auch nicht mit einem Partner: Müller „mag ein netter Mensch sein. Aber solange sich an der zögerlichen Sachpolitik der SPÖ nichts ändert, ist das zu wenig.“

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Kauf für Budget nicht vorgesehen

Prinz hatte bereits gestört, dass das Thema gar nicht auf die Tagesordnung im Finanz-Ausschuss gekommen war und ihr Müller als Ausschuss-Vorsitzender zunächst gar keine Erklärung dafür geben habe können. Alleine das könne „nur ein Witz sein“, empört sich Viktoria Prinz, im Ausschuss werde immerhin die Basis für alle Gemeinde-Investitionen gelegt.

Dort sei am Montag nur in den Berichten zur Sprache gekommen, dass man sich „zu gegebenem Zeitpunkt“ mit dem Haus befassen müsse, sagt Müller zur NÖN. Fürs Budget 2022 sei ein Kauf nicht vorgesehen, weil man gar nicht wisse, ob es dazu komme und zu welchem Preis – ein Kauf könne aber im Fall der Fälle auch via Nachtrags-Voranschlag budgetiert werden.

Bürgermeister Peter Müller: Kauf aktuell wegen des Preises „nicht spruchreif“. Archiv

Bloß, so Müller: Aktuell sei das wegen des Preises von 299.000 Euro nicht spruchreif – kolportiert wird für den Verkauf 2018 ein Preis von einem Drittel davon. Mit den 299.000 Euro sei es außerdem noch gar nicht getan, warnt Müller: Man müsse angesichts der Bausubstanz auch die Kosten für die Abtragung des Hauses stemmen. Es könne zudem „nicht der Sinn sein, alle Leerstände am Hauptplatz aufzukaufen.“

Das Szenario eines Kaufes durch eine Genossenschaft, die am Areal ein Wohnprojekt entwickle und ein neues Verkehrskonzept für die Kreuzung ermögliche, wäre ihm am liebsten, sagt Müller. In der Causa werde bereits vermittelt. Der Preis sei aber auch hier Thema.

Preissl: Zuerst Konzept notwendig

Die Zustimmung auch der SPÖ zum Antrag der Liste Prinz auf Zuweisung in den Finanz- und Infrastruktur-Ausschuss sei im Oktober eine „Augenauswischerei“ gewesen, ist Prinz nun enttäuscht – auch vom neuen SPÖ-Vizebürgermeister und Finanzstadtrat Michael Preissl: Er sehe die Gemeinde nicht in der Rolle eines Käufers oder Beteiligten bei einem Kauf durch Dritte, habe er gesagt. Prinz: „Es gäbe seines Wissens zwei Kaufinteressenten, mit diesen sei die Gemeinde aber nicht in Kontakt getreten – auch mit dem Verkäufer nicht. Man könne kein Gebäude erwerben, ohne zu wissen, was man damit mache.“

Preissl bestätigt der NÖN diese Darstellung. Die Überlegungen über einen Kauf würden sich erübrigen, solange es gar kein Konzept für die Verwertung einer Immobilie gebe, sagt er: „Sie zu kaufen und weiter leerstehen zu lassen, wäre jedenfalls nicht sinnvoll. Sie niederzureißen und die Fläche zur Grünfläche zu machen, kann ich mir genauso wenig vorstellen.“ Der Kauf eines einzigen Objektes löse zudem die Leerstands-Problematik am Schremser Hauptplatz nicht.

Viktoria Prinz fasst zusammen

Oppositionspolitikerin Viktoria Prinz: „Das kann nur ein Witz sein.“ Foto Archiv

Die Gemeinde verlasse sich darauf, dass schon irgendjemand kommen wird, der das Haus kauft „und etwas daraus macht“, statt selbst das „Heft in die Hand zu nehmen“. Und, mit Blick auf „Schrems 2030“: „Wenn wir dieses ‚Eingangstor‘ zum Hauptplatz wieder außen vorlassen, ist das Hauptplatzprojekt von Anfang an zum Scheitern verurteilt.“ Man solle dann nicht jammern, wenn der neue Eigentümer das Gebäude „weiter verkommen lässt“.

Die Option für eine Entschärfung der unübersichtlichen Verkehrssituation im Falle eines Kaufes und Abrisses sehen Müller und Preissl wie Prinz, sie möchten aber zuerst hören, was Experten dazu sagen. Müller: Eine Entschärfung könne vielleicht mit einer teilweisen Einbahn-Regelung genauso erreicht werden.