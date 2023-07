Heidenreichsteiner Johannes Krenner entwickelte „Spiel des Jahres“

Am 16. Juli fand die Preisverleihung zur weltweit bedeutendsten Auszeichnung in der Branche der Gesellschaftsspiele in Berlin statt. Mit dabei waren der gebürtige Heidenreichsteiner Johannes Krenner und Markus Slawitscheck aus Hofamt Priel. Beide freuen sich sehr, den Sieg beim „Kritikerpreis“ geholt zu haben. Der Holzgegenstand, den sie bei der Verleihung bekamen, wird Johannes Krenner und Markus Slawitscheck nun immer an das Wochenende erinnern.

Man könne davon ausgehen, dass die Auszeichnung, die mit Wertschätzung aus der Branche verbunden ist, zu mehr Spielverkäufen führen wird, erklärt Johannes Krenner. Das Spiel „Challengers!“ hat bereits den französischen Spielepreis „As D'Or“ in der Kategorie Insider gewonnen. Bei dem Spiel bilden ein bis acht Personen jeweils ein Team und lassen dieses gegen die anderen antreten.

Im Herbst wird der zweite Teil von „Challengers!“ von Johannes Krenner und Markus Slawitscheck erscheinen, auch ihr Erfolgsprojekt „Noobs in Space“ soll im Herbst einen zweiten Teil bekommen. Beruflich wird sich für die beiden vorerst nichts ändern. Krenner ist Grafikdesigner und Slawitscheck Mathematiklehrer. Nebenbei wollen sie weiterhin Spiele entwickeln. Johannes Krenner hofft, dass sie sich in ein paar Jahren mehr auf die Spielentwickelung konzentrieren können.