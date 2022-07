Kulturprojekt „Silva Artis“: Von Schrems nach Prag

Werbung

Der Wald stand im Mittelpunkt von Werken tschechischer Künstler, die wie berichtet unter dem Titel „Silva artis“ im Herbst 2021 im Kunstmuseum in Schrems gezeigt wurden. Im Gegenzug präsentierten österreichische Kunstschaffende von Februar bis Juni 2022 in Třeboň Arbeiten zum Thema. Das Konzept wurde vom Kunstmuseum in Kooperation mit der Galerie des Kreises Vysočina in Jihlava entwickelt. Nun ist Silva artis als gemeinsame Ausstellung 18 österreichischer und tschechischer Künstler im Österreichischen Kulturforum im Zentrum von Prag und im Kreuzgang des angeschlossenen Franziskanerklosters angekommen.

Unter den Rednern waren neben Kulturforum-Direktor Andreas Schmidinger auch Landesrat Martin Eichtinger, Bettina Kirnbauer als österreichische Botschafterin in Prag, die Vizebürgermeisterin von Prag I, Eva Špačková, und der stellvertretende Kreishauptmann Roman Fabeš. Eichtinger initiierte die Ausstellung nahe dem Wenzelsplatz im Rahmen der Feierlichkeiten von 100 Jahre NÖ. Weiteres Motiv: die aktuelle EU-Ratspräsidentschaft der Tschechischen Republik. Der Nordwald (Silva Nortica) sei Natur- und Kulturraum, er verbinde das Waldviertel und Südböhmen. Eichtinger hoffe noch auf viele weitere grenzübergreifende Interreg-Projekte, sagte er.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ließ Grußworte überbringen, in denen sie an den Wandel, den Niederösterreich durch den Fall des „Eisernen Vorhangs“ und die darauffolgende EU-Osterweiterung erfahren habe, erinnerte. So wolle man das Jubiläumsjahr auch mit den Nachbarn feiern.

Silva artis in Prag kann noch bis 22. September bei freiem Eintritt besucht werden.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.