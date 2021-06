„Ein kühler Mai wird hoch geacht‘, hat stets ein gutes Jahr gebracht“, so lautet eine Bauernregel für den „Wonnemonat“. Zugegeben: Der erste Teil trifft heuer zu – aber ob das kühle Wetter der vergangenen Wochen tatsächlich ein „gutes Jahr“ bringt, ist noch offen. Die NÖN hörte sich um, was die heuer frischen Frühlingstemperaturen für Landwirtschaft, Freibäder und Eissalons bedeuten.

Landwirtschaft: Folgen noch schwer abschätzbar. In den vergangenen Jahren war die Landwirtschaft eher von zu wenig, als von zu viel Regen geplagt. Dementsprechend froh sind viele Bauern über den nassen Frühling. „Die Vegetation ist sicher um 14 Tage hinten, aber man kann Schäden noch nicht abschätzen“, sagt Bezirksbauernkammer-Obmann Markus Wandl. Die Vegetation könne diese Rückstände noch aufholen. Aber – richtig: Das kommt aufs Wetter der nächsten Tage an. Wandl: „Es kann recht schnell gehen, momentan sehe ich es noch gelassen. Aber wenn die nächsten Wochen so bleiben, kann es schwierig werden.“

Schädlingsdruck ist dank Nässe geringer. Aktuell habe die Land- und Forstwirtschaft kaum Grund zu jammern, meint er. Denn: Der Schädlingsdruck wird durch das feuchte Wetter verringert. „Für den Wald ist das nur positiv.“ Auf mehr Wärme hoffen Kartoffelbauern, damit ihre Saat wachsen kann.

Und was bedeutet die Nässe für die landwirtschaftliche Tierhaltung? Bei Weiderindern besteht das Risiko, dass sie die Grasnarben zertreten, erklärt Wandl: „Aber es gibt Ausnahmen, dass sie nicht raus müssen, wenn die Witterung nicht passt.“ Trotz der Freude über den Regen, man hoffe, „dass es jetzt schöner wird und wir den ersten Schnitt hereinbringen.“

Boote am Herrensee standen im Hafen. Noch nicht wirklich in Betrieb waren die sechs E-Boote, neun Tretboote und zwei Kajaks beim Bootsverleih am Litschauer Herrensee. „Man kann schon fahren – wenn man ein Eisbär ist“, sagt Bruno Holzweber von der Hafenbar. In den Vorwochen kamen Besucher höchstens für Spaziergänge zum Herrensee, ans Schwimmen und Bootfahren war ob der Temperaturen kaum zu denken.

Dabei hat der Bootsverleih in zwei neue E-Boote investiert, „die sollten auch fahren“, sagt Holzweber. Für den Sommer ist er trotzdem zuversichtlich – und erhofft sich auch durch das neu eröffnete Hoteldorf rund um Zeno Stanek eine gute Saison.

Strandbad und Radtourismus in Gmünd. Eigentlich wäre der Start des Kiosks beim Gmünder Strandbad für 19. Mai geplant gewesen. Das hat sich aber auf 1. Juni verschoben. Dann will Karl Ferus auf jeden Fall aufsperren – unabhängig vom Wetter: „Die Leute warten ja schon darauf.“ Dass trotz der kühlen Temperaturen und geschlossenem Kiosk viel Bewegung beim Strandbad ist, darauf schließt er anhand des Mülls (mehr auf Seite 11). „Wir hoffen auf schönes Wetter, irgendwann muss es ja umschlagen. Vielleicht schwitzen wir in zwei Wochen“, ist Ferus zuversichtlich.

Das Regenwetter der vergangenen Wochen hat vor allem Tagestouristen von Ausflügen in die Blockheide und die Region abgehalten. „Wir erwarten uns für die kommenden Monate aber wieder einen ähnlichen Besucher-Boom, wie das auch im Vorjahr der Fall war“, sagt die Gmünder Bürgermeisterin Helga Rosenmayer. Eine Zunahme sieht sie auch im Radtourismus: „In diesem Bereich arbeiten wir seit vielen Jahren, um die Radinfrastruktur in unserer Stadt noch mehr auszubauen.“

Spazieren statt schwimmen in Weitra und Schrems. Zum Saisonstart beim Freizeitzentrum am Hausschachenteich in Weitra hat die Stadtgemeinde Renovierungsarbeiten erledigt: Der Steg wurde erneuert und der Motorikpark in Schuss gebracht. „Jetzt wäre es angenehm, wenn die Temperaturen steigen“, sagt Bürgermeister Patrick Layr. Manche Angebote werden dort das ganze Jahr über genutzt – das Baden gehört da aber nicht dazu.

Von sehr zaghaften Besucherzuströmen im Schremser Moorbad spricht Restaurantbetreiber David Macik. Momentan zieht es ihm zufolge vor allem Spaziergänger hin. „Mit dem Geschäft bin ich aber zufrieden“, sagt er und rechnet mit einer guten Sommersaison.

Viele Unsicherheiten im Eisgeschäft. Unzählige Male hat Wir tesprecherin Doris Schreiber in den vergangenen Wochen den „Wettergott“ um schönes Wetter für die Schanigärten gebeten, ganz aufgegangen ist das leider nicht. Und das trifft auch die Gmünder Eisverkäufer. „Das Wetter pfuscht uns dieses Jahr sehr drein“, sagt etwa „Yopi“-Inhaberin Kathrin Pilz. Dadurch müsse man beim Personal häufig umdisponieren.

Dieses Problem kennt auch Alexandra Kreindl von „Franzi‘s Eisplatz‘l“. Das unbeständige Wetter erschwere die Diensteinteilung: „Wetter.at und Bergfex sehen wir uns sicher zehn Mal am Tag an.“ Im Lockdown habe sie allerdings viel Zulauf wahrgenommen: „Jetzt sind wir nicht mehr die einzigen, die Frohmut verbreiten.“ Es ist also ruhiger geworden: „Durch das kalte Wetter kommen nur wirkliche Eisliebhaber.“

Glaubt man einer anderen Bauernregel, stehen aber gute Wochen bevor: „Wind im Mai verweht den Gram, der Juni wird danach stets warm.“