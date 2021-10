.So ist neben dem großen Abfischfest am Bruneiteich, das heuer am 26. Oktober stattfinden wird, vor allem der Heidenreichsteiner Fischmarkt ein absolutes Highlight für Besucher und Fischliebhaber. Zahlreiche Stände offerierten vor allem regionale Produkte und Informationen zum Thema Fisch, wobei natürlich auch die Kulinarik einen Großteil des Marktes beinhaltet und von den Gästen auch gerne in Anspruch genommen wird.

Organisator Reinhard Sprinzl und sein Team, inklusive "Karpfenkönigin" Luna, konnten auch heuer wieder zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft begrüßen und zeichneten für eine absolut gelungene Veranstaltung in Heidenreichstein verantwortlich.