„Koch.Köpfe“: Klaus Hölzl lädt österreichische Top-Köche nach Litschau

Im Rahmen der „Kulinarischen Festwochen“ im Herbst findet „Koch.Köpfe“ in Litschau. statt. Dazu lädt der Küchenchef des „Dorfwirts“, Klaus Hölzl, befreundete Spitzenköche aus Österreich ins Waldviertel ein und kocht gemeinsam mit ihnen. Die Spitzenköche, die mit ihm an drei Abenden kochen werden, sind: Stefan Fuchs (Fuchsbau, Wals bei Salzburg) und Andreas Gratz (Hotel Tauernhof, Großarl) am 13. November, Ernst Weidmann (Litschauer Kochlegende) am 24. November, Matthias Ambrozy (Gastwirtschaft Ambrozy, Nondorf), Renate Stadlhofer (HIRSCH28, Groß Gerungs), Alexander Thaler (Gasthof Thaler, Großotten), Bernhard Zimmerl (Foggy Mix, Waidhofen) und René Zimmermann (Waldjungfrau Farm to Fork e.U., Tiefenbach) am 29. November. Zu den Menüs gibt es ausgewählte Weine von Sommeliers und künstlerische Unterhaltungen durch Musik, Literatur und Kabarett.

Am 21. Oktober findet der „Litschauer Fischtanz“ am Großen Schandacherteich statt. Dieser wird zum zweiten Mal in Kooperation mit dem Schloss Litschau veranstaltet. Am Vorabend kocht Küchenchef Klaus Hölzl ein mehrgängiges Dorfwirt-Menü. Beim Fischtanz kann das Abfischen durch die Schlossfischerei in natura beobachtet werden. Gleichzeitig werden Adi Bittermann und Jürgen Kernegger auf offenem Feuer heimische Fische wie Karpfen, Zander, Wels, Hecht und Saibling grillen. Das Weingut Tement sorgt für die Weinbegleitung.

Im Theater- und Feriendorf Königsleitn am „Anatols Heerenseeplatzl“ im Strandbad gibt es diesen Sommer zudem Burger, Fish & Chips und Barbecue.