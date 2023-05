Der Männergesangsverein Gmünd feierte am 18. Mai sein 155 -jähriges Bestehen mit einer Festmesse in der Pfarrkirche St. Stephan und anschließender Agape im Pfarrhof.

Unter der Leitung von Gottfried Libowitzky wurde die „Messe breve“ von Charles Gounod aufgeführt. An der Orgel begleitete Harald Buchhöcker.

