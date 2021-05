Nun ist er doch erschienen, der Kulturfolder „Kultur ganz oben“, in dem Ernst Köpl regelmäßig Waldviertler Kultur-Events bewirbt. Zumindest war es vor Corona regelmäßig, nun sieht er den Folder eher als Manifest, das zeigen soll, dass „alle voller Energie und Tatendrang in den Startlöchern stehen“, so Köpl bei der Präsentation in kleiner Runde im Wald4tler Hoftheater. „Wir tun alles, damit es weiter geht.“

Vom „Litschauer Kulturimpuls“, der im August startet, über „Pfinxtn“ in Heidenreichstein bis hin zu „Blockheide leuchtet“ in Gmünd: Blättert man den Folder durch, hat man das Gefühl, es wird in Kürze ein breites Kulturprogramm starten.

„Mich hat als Kulturmensch gestört, dass die Kultur lange trotz heftiger Zurufe ignoriert wurde.“ Ernst Köpl

Doch: „Die Stimmung ist nicht gerade euphorisch“, meint Köpl. Das liege zum einen daran, dass die Corona-Maßnahmen nicht alles erlauben: „Für viele Kulturschaffende heißt es weiterhin warten, weil nicht alles technisch oder wirtschaftlich so umgesetzt werden kann.“ Derzeit darf man nur die Hälfte der Sitzplätze besetzen, Getränke ausschenken ist nicht erlaubt. Damit entgehen wichtige Einnahmen.

Auch die Bühne Heidenreichstein muss ihre bereits auf Juni verschobene Frühlingsproduktion nun absagen oder weiter verschieben, denn man darf als Laienbühne weiterhin nicht proben. Ab wann man es darf ist nicht bekannt. Und nun wird die Zeit bis zur geplanten Premiere im Juni zu knapp.

„Man müsste sich intensiver mit den Kulturschaffenden beschäftigen“, fordert Köpl. „Mich hat als Kulturmensch gestört, dass die Kultur lange trotz heftiger Zurufe ignoriert wurde.“ Es wurden immer wieder Konzepte vorgelegt, um Veranstaltungen mit Sicherheitsvorkehrungen zu ermöglichen. „Die Kulturbranche in Österreich ist nun einmal einer der großen Brocken, den man in der Rangordnung aber einfach zurückgesetzt hat.“

Derzeit möchte Köpl noch keine Prognose abgeben, wie das Publikum reagiert: „Es wäre natürlich schön, wenn es verstärkt beim Start mit dabei ist.“ Spätestens Anfang August, wenn Köpl etwa zum Konzert mit „Sfya“ in den Kulturbahnhof Litschau lädt, wird er es wissen.