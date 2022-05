Zwei „Maecenas-Preise“ an Bezirk Gmünd

Werbung

Gleich zwei „Maecenas-Preise“ gingen heuer in den Gmünder Bezirk: Das „Pfinxt´n“-Festival um Alf Krauliz bekam am 28. April in Wiener Neustadt den Anerkennungspreis in der Kategorie „Sonderpreis Kunst & Kultur“, der Kulturverein „VEIK“ um Nina Fountedakis und Leo Bettinelli den Anerkennungspreis in der Kategorie „Niederösterreichische Kulturanbieter“ für „Blockheide leuchtet“.

Die „Initiativen Wirtschaft für Kunst“ vergaben in Kooperation mit der Wirtschaftskammer die 20. & 21. NÖ Kultursponsoringpreise an Unternehmen für die Förderung von Kulturprojekten zugleich. Die Preise für Kulturanbieter würdigen das erfolgreiche Engagement in Kooperation mit der Wirtschaft.

Der Kulturverein „VEIK“ organisiert seit 2018 jährlich das Lichtkunst-Festival „Blockheide leuchtet“ mit regionalen und internationalen Licht-Künstlern. Im Ambiente der Blockheide kombinieren Bettinelli und Fountedakis erfolgreich Natur und Kunst. Heuer findet es von 18. bis 22. August statt.

Musik, Poesie & Tanz waren indes von Beginn an zentrale Bestandteile des 2015 von Alf Krauliz und Reinhard Sprinzl ins Leben gerufenen Festivals „Pfinxt´n“ in der Burg Heidenreichstein. Von 3. bis 5. Juni werden neben Stammgast Paul Gulda auch Kabarettist Erwin Steinhauer, Der Nino aus Wien, Ethel Merhaut, Trio Infernal, Aureum Saxophon Quartett, Paula Barembuem und „Die Zuagrastn“ erwartet.

