Positive Bilanz: 7.000 Besucher beim Festival „Übergänge-Přechody“

GmündErschöpft, aber glücklich zeigten sich die Veranstalter des Vereins Přechody rund um Brigitte Temper-Samhaber und Thomas Samhaber mit ihrem Team am Sonntagabend. Rund 7.000 Besucher kamen zu den 33 Veranstaltungen in den drei Tagen des 10. Festivals „Übergänge – Přechody“ in Gmünd und České Velenice: „Das waghalsige Projekt, ohne Eintritt mit einem hochwertigen Programm die Menschen zu überraschen und zu beschenken, ist voll aufgegangen. Das Publikum kam in Scharen und belohnte die Arbeit mit Begeisterung.“

Die Bühne im Schlosspark war ein Besuchermagnet. Sandra La Chispa und Flaco de Nerja boten mitreißenden Flamenco. Das aus der Ukraine stammende Ensemble ethno contemporary ballet zeigte ausdrucksstarkes Tanztheater. Bei den Konzerten am Abend ließen der unvergleichliche Sound des Hot Pants Road Club und die poppig-funkige Musik der Gruppe Prohaska kaum jemanden still stehen. Hunderte Zuseher ließen sich das Figurentheater „Gulliver“ der Klinika Lalek aus Polen nicht entgehen.

Ein buntes Programm mit Workshops und Puppentheater lockte am Nachmittag, die Veranstaltungen am Sidliště und am Michlplac in České Velenice waren ebenso gut besucht. Zur „Grenzerfahrung“ radelten rund 20 Personen mit Autorin Julia Köstenberger entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Auch die kleinen Events, wie Konzerte in Kirchen, wurden angenommen. Eindrücklich und spirituell war der Auftritt des Ensembles Oyun in der Kirche in Zuggers/Krabonoš.

Herzmusik in der St. Stephans Kirche

Unter dem Motto „In every heart there is a room” – einer Textzeile aus dem Lied „And so it goes“ – trat am Sonntag ein Vokalquartett in der Kirche St. Stephan in Gmünd auf. Susanne Moldaschl, Michaela Moser, Max Faltin und Fritz Geist sangen geistliche Werke vom 16. bis zum 20. Jahrhundert – von „Locus iste“ (Bruckner) über das Spiritual „Deep River“ und „And so it goes“ (Billy Joel) bis zu „Trog mi Wind“ von Christian Dreo. Moldaschl bezeichnete die Stücke als „Herzmusik“. Das begeisterte Publikum spendete viel Applaus. Nach dem Auftritt gab's eine Kirchenführung mit Gabriele Libowitzky.

Susanne Moldaschl, Michaela Moser, Max Faltin und Fritz Geist sangen als Vokalquartett in der St. Stephans Kirche in Gmünd. Foto: Maria Bruckner

Ausstellungen: Friedensstifter und Evangelisch im Waldviertel

Geöffnet war an diesem Wochenende die Evangelische Friedenskirche in Gmünd, wo die Ausstellungen „Ein Leben für den Frieden: Berta von Suttner und andere Friedensstifter im Porträt“ und „Evangelisch im oberen Waldviertel – Geschichte und Gegenwart“ zu sehen waren. Tafeln zeigten Porträts und Zitate von Mutter Theresa, Martin Luther King, Nelson Mandela, Malala Yousafzai und vielen mehr. Kuratorin Solveig Gschaider: „Die Ausstellung ist jetzt besonders wichtig.“ Beim Ausgang war ein weiteres Schild mit einem Spiegel angebracht, darunter die Aufforderung: „Sei auch du ein Friedensstifter“.

Die Geschichte der evangelischen Kirche im Waldviertel wurde auf Schautafeln erzählt. „Eine harte Geschichte“, so Gschaider. Nach der Reformation waren etwa 90% der Bevölkerung im Oberen Waldviertel evangelisch – heute ist es nur noch ein Prozent. Bei der Vorbereitung der Ausstellungen waren Heinz Spindler, Thomas Samhaber und Pfarrerin Dace Dišlere-Musta beteiligt.

Die Bilanz der Veranstalter: „Dank der freiwilligen Spenden, der Unterstützung von Land, Bund, Gemeinden, Sponsoren und dem unermüdlichem Einsatz des Přechody-Teams ist das Festival auch finanziell ein Erfolg. Eines ist sicher: In zwei Jahren kommt das nächste!“