Neue musikalische Leitung: Trachtenkapelle Brand gab Frühjahrskonzert

Nachdem Stefan Apfelthaler seine Tätigkeit als Kapellmeister vor einem Jahr beendet hatte und sein Nachfolger Manfred Neureiter im Herbst plötzlich verstorben war, hat die Trachtenkapelle Brand in den vergangenen Monaten mit Robert Papocsi zusammengearbeitet.

Gebürtig aus Ungarn, hat er Studien am Instrument Horn und im Dirigieren absolviert, mehrere namhafte Orchester vor allem in Ungarn und in Österreich geleitet und Blasmusikvereine abseits der Profimusik zu Konzerten und Auftritten geführt. „Nach schwierigen Monaten wollten wir uns diese Zusammenarbeit gönnen“, sagte Obmann Jürgen Uitz, der beim Konzert durch das Programm geführt hat.

Viele Gäste folgten der Einladung ins Kulturhaus Alt-Nagelberg – und überzeugten sich davon, dass sich die Arbeit der Musiker gelohnt hatte. Auch ihm als Obmann sei durch die Proben mit Profidirigent Robert Papocsi von Neuem bewusst geworden, welches Potenzial im Klangkörper stecke, betonte Uitz.

Das erste Konzert gespielt - oder dirigiert

Die Musiker entführten das Publikum in einem Stück von Jacob de Haan ins amerikanische „Pasadena“, zeichneten in Thomas Asangers „From Cradle to Grave“ den Lebensweg „von der Wiege bis zur Bahre“ nach und wechselten fürs Robbie Williams-Medley „Let me entertain you“ den Stil in Richtung Pop-Musik. Ein besonderes Highlight: die „Kleine Ungarische Rhapsodie“ als Hommage an Papocsis Heimat.

Für einige Jungmusiker hielt das Konzert eine Premiere bereit – war es nun der erste Auftritt mit dem Jugendorchester Brand oder gar mit der großen Trachtenkapelle, wie für Sarah Miko (Querflöte), Sebastian Wilhelm (Flügelhorn), Moritz Weisgram (Bariton) und David Fellner (Tuba). Für Kapellmeister-Stellvertreter Marc Österreicher, der seit dem Vorjahr eine Ausbildung zur Orchesterleitung absolviert, war der „Mars der Medici“ außerdem das Debüt als Dirigent der Trachtenkapelle bei einem Konzert.

Ehrenmedaillen und Förderernadeln vergeben

Das Publikum belohnte die musikalischen Darbietungen mit viel Applaus. Die Frage, ob sie nun das beste Konzert der Trachtenkapelle gehört hatten, stand zurecht im Raum.

Der Verein nutzte die Gelegenheit für Auszeichnungen und Ehrungen: Stefan Zeiler wurde die Ehrenmedaille in Bronze (15 Jahre aktiver Musiker) verliehen, Andreas Ableidinger und Rene Fida jene in Silber (25 Jahre). Die Förderernadel in Gold übergab BAG-Obmann-Stellvertreter Markus Anibas an Franz Freisehner. In seiner Funktion als Bürgermeister von Brand Nagelberg (2002 bis 2022) habe er den Verein stets unterstützt und zu sämtlichen Auftritten begleitet, lautete die Begründung.

