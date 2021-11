„Holz auf die Schiene“: Demo beim Grenzübergang Neu-Nagelberg

Organisiert wurde die Demonstration in Kooperation vom Verkehrs- und Regionalforum Waldviertel sowie der Plattform lebenswertes Waldviertel. Zahlreiche weitere Organisationen wie Parents for Future und die Gemeinwohlökonomie Waldviertel beteiligten sich an dieser Veranstaltung, mit der man auf die massive Zunahme des Schwerverkehrs aus dem Norden, vor allem der Holztransporte mit Sattelschleppern durch kleine Ortschaften auf viel zu engen Straßen und den daraus resultierenden Problemen für die Anrainer und das Klima aufmerksam machen wollte.

Christian Oberlechner, Gemeinderat in Waldenstein, moderierte die Veranstaltung und umriss gleich am Anfang die Hauptforderungen der Teilnehmer: Es sollen die Holztransporte auf die Schiene verlagert und die Franz-Josefs-Bahn zweigleisig ausgebaut werden. Außerdem soll es keinen Lkw-Transitverkehr mehr im Ortsgebiet geben.

Diesen Forderungen schloss sich Josef Baum vom Verkehrs- und Regionalforum Waldviertel an, der auf den vielfältigen Schaden des Transit-Schwerverkehrs auf der Straße hinwies. Gleichzeitig betonte er, wie wichtig daher eine Verlagerung auf die Schiene sei.

Leidenschaftlich führte Gerald Hohenbichler von Pro-FJB danach aus, wie sträflich die ÖBB und die NÖ Landesregierung den Ausbau des Schienennetzes vernachlässigt und dem gegenüber den Straßenausbau und damit auch den Lkw-Verkehr bevorzugt hätten: „Eine Strategie, die angesichts der drohenden Klimakrise und der Regierungsankündigung, bis 2040 klimaneutral zu werden, nicht aufrecht erhalten werden kann. Schon längst könnten auf der Franz-Josef-Bahn auf zwei Spuren und mit begradigtem Ausbau in 70 Minuten von Wien über Horn nach Gmünd gefahren und entsprechende Verladeterminals eingerichtet sein, um Holz, Waren und Güter auf Güterzüge umzuladen.“

Der Grenzübergang Neu-Nagelberg war von 15:30 Uhr bis genau 15:55 Uhr blockiert. Pkw-Lenker wurden langsam durchgelotst. Die von der Blockade betroffenen Lkw-Fahrer verhielten sich diszipliniert, bis auf einen tschechischen Lenker, der mit einem Fischbehälter auf dem Anhänger mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Demonstranten zuraste, sodass diese zur Seite springen mussten.