Weitra: Langjährigen Traum erfüllt

Der Weitraer Rathausplatz ist mittlerweile ein Refugium für Künstler. Jetzt öffnen Sandra Hentsch und Helmut Lisy ein Atelier mit dem Namen „Colorie – Art-Work-Weitra“ neben dem Walala. Die offizielle Eröffnung folgt am 21. April.

Sandra Hentsch, ehemalige Wirtin des Gasthauses Hentsch (jetzt Rathskeller), beschäftigt sich seit ihrer Kindheit mit Kunst. Aktuell hat sich die Hobbykünstlerin auf Uhrenunikate aus Holz spezialisiert und gestaltet sie in Dot Art (Maltechnik der Aborigines) oder Acryl Pouring. Das Holz der Uhren kommt von einer Altweitraer Tischlerei, die Uhrwerke von Reinhard Kartusch, das benötigte Material vom Torhaus.

„Die Chemie hat gepasst und seit Sommer stand fest, dass wir gemeinsam ein Atelier eröffnen. Jetzt ist es soweit“

Sandra Hentsch

Für die Ordinationsassistentin in einer Waidhofner Arztpraxis ist das Atelier die Erfüllung eines langjährigen Traums – bei der der Schwarzenauer Künstler Helmut Lisy geholfen hat: „Wir haben uns über Facebook angefreundet, und ich habe bei ihm einen Acrylkurs belegt. Die Chemie hat gepasst und seit Sommer stand fest, dass wir gemeinsam ein Atelier eröffnen. Jetzt ist es soweit“, sagt Hentsch. Helmut Lisy ist von der Zusammenarbeit begeistert. In der Weitraer „Colorie“ wird er einen Teil seiner Werke, die in seinem Atelier in Schwarzenau entstehen, präsentieren. Lisy hat sich vor drei Jahren selbständig gemacht und kam von der Bauern- zur Acrylmalerei. Er hat sich jetzt dem Power-Realismus/Power-Painting verschrieben und fühlt sich auch im Mixed-Media-Bereich wohl.

Seit Kurzem ist der 46-Jährige auch als Dozent in der Kunstakademie in Geras tätig. Die Galerie „Colorie“ ist für Lisy ein zweiter Anlauf, seine Werke an einem Standort auszustellen: „Ich hatte schon einmal eine Galerie in Zwettl. Ein Jahr hat dieses Gastspiel gedauert.“

